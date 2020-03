Simbolotto, Lotto/ Numeri vincenti e simboli di oggi, estrazione 5 marzo 2020

Secondo appuntamento col Simbolotto, il gioco opzionale al Lotto. I riflettori sono puntati sulla ruota di Firenze, protagonista, anche nell’estrazione di oggi, giovedì 5 marzo 2020. Giocando infatti al Lotto su questa ruota, otterrete una cinquina di numeri-simboli con cui partecipare al concorso odierno del Simbolotto. E questo non solo avviene in maniera automatica, ma pure gratuita. Il momento clou arriva al termine dell’estrazione delle 11 ruote del Lotto: arriva così il momento del Simbolotto, la cui estrazione avviene attraverso un’urna meccanica dalla sede estrazionale. Per sapere se avete vinto, dovete confrontare i simboli stampati sullo scontrino con quelli estratti. Ciò con la consapevolezza che si vince in base ai numeri indovinati, a prescindere dell’ordine in cui sono stati estratti, e all’importo giocato sulla ruota in promozione. Ma l’esito del gioco non è legato alla giocata effettuata sul Lotto, al massimo le vincite si possono sommare fino al limite previsto dalla normativa vigente.

SIMBOLOTTO, ESTRAZIONE DOPO LOTTO: I RITARDATARI

Passiamo ai numeri ritardatari del Simbolotto, importanti da conoscere anche se non si ha modo di scegliere i numeri da giocare per l’estrazione. Sulla vostra schedina potrebbe esserci infatti qualcuno di questi numeri, quindi è utile essere aggiornati sulle statistiche di questo gioco. In testa alla classifica dei numeri ritardatari c’è il vaso, 7, che ha accumulato 31 assenze. Invece al secondo posto si piazzano i fagioli, 10, che invece di ritardi ne hanno collezionati 28. Al terzo posto invece c’è la scala, 27, che invece è andato a vuoto per 26 turni. Attenzione anche al trio composto da piano (37), cacio (30) e gatta (3), perché sono saliti a quota 22 assenze. Invece il naso (16) segue con 17 assenze. La Luna (6) è arrivata a quota 14 turni di ritardo al Simbolotto. A chiudere la classifica dei ritardatari ci sono invece la rondine, 45, e il lupo, 21, che invece mancano rispettivamente da 13 e 12 estrazioni di questo gioco.

