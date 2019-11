LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 5 novembre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI, 5 NOVEMBRE 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 5 novembre 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 133/2019. Primo appuntamento della settimana per il Lotto e 10eLotto, sui blocchi di partenza per dare il via al concorso di oggi. Quali saranno i numeri vincenti? Ancora poche ore di attesa e scopriremo tutto sulle novità della nuova estrazione. Intanto rivediamo la statistica precedente, come sempre grazie all’aiuto dei dati ufficiali diffusi da Agipro News. Il podio della classifica delle vincite è guidato dal Lotto grazie ad un fortunello di Senigallia che si è portato a casa 33.750 euro. Ad Ancona invece è stata registrata una cinquina del valore di 23.809 euro, mentre Bicinicco, in provincia di Udine, e Napoli centrano due vittorie da 23.750 euro cadauna. Per il 10eLotto, la vincita più alta finisce a San Roberto, in provincia di Reggio Calabria, grazie a 30 mila euro ottenuti con un 8 Oro. Pietra Ligure, in provincia di Savona si posiziona al secondo posto con 20 mila euro registrato con un 8 Doppio Oro. Per la terza posizione abbiamo invece Avigliano, in provincia di Potenza, dove un giocatore ha realizzato 12.500 euro con un 6 Oro. Il montepremi annuale ammonta infine a 3,7 miliardi di euro, mentre le vincite dello scorso sabato hanno distribuito un bottino del valore di 22,4 milioni di euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Jackpot e SuperEnalotto si uniscono anche per il concorso di questa sera: sul tavolo verde verrà posizionato un monepremi da 27,8 milioni di euro. La sestina vincente non è stata centrata infatti lo scorso sabato e ritornerà fra i papabili delle vincite nell’appuntamento di oggi. Per le quote minori, ci svela la statistica della precedente estrazione, la situazione è invece altalenante. In alcuni casi si sono registrati dei picchi, come per il premio del 5, che battei rivali con un tesoretto da 53mila euro indovinato da 4 fortunelli. Segue il 4+ con 3 vincitori e un premio da più di 33 mila euro, mentre 122 tagliandi vincenti totalizzano il premio da 2.252 euro grazie al 3+. Il bottino del 4 raggiunge quota 333,75 euro, regalati a ciascuno dei 941 vincitori, mentre il 3 consegna i suoi 22,52 euro a 33.328 appassionati. In ultima posizione troviamo il 2 da 5 euro, destinato a 466.492 partecipanti. Un bottino identico a quello dello 0+, sempre da 5 euro dunque, indovinato però da 22.481 giocatori. Le precedenti posizioni vengono occupate invece dal 2+, con premio fisso da 100 euro e registrato da 1.980 vincitori, e infine dall’1+ del valore di 10 euro. I vincitori in questo caso sono 11.132.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

SuperEnalotto e Jackpot pronti per tornare in pista e guidare la corsa a premi con il concorso di questa sera. In queste ultime ore a disposizione, tutti gli appassionati stanno ultimando i compiti da perfetti giocatori. Alcuni si sono persino già portati avanti ed hanno individuato il progetto su cui investire la prima fetta del loro bottino. Una strategia da non sottovalutare, soprattutto se si considera il turbine di emozioni che ci travolgerà al momento della vittoria. Ecco perchè la nostra Rubrica è sempre a caccia di idee da proporvi, naturalmente con l’aiuto di KickStarter. Oggi abbiamo selezionato per voi Ilumee, un proiettore 4k che trasformerà lavostra casa in una vera e propria sala cinematografica. Alta definizione dell’immagine, schermo da 100”, qualità HDR per i pixel, stereo HiFi grazie al sistema surround 5.1 e sistema Android. Naturalmente ci sarà la possibilità di collegare Ilumee con i dispositivi che preferiamo, grazie alle porte USB, HDMI, WiFi e Ethernet. Addio anche alle fastidiose ombre, un problema legato a tutti i proiettori esterni, visto che Ilumee va posizionato proprio al di sotto dello schermo, garantendo la miglior esperienza possibile. Senza dimenticare l’output di illuminazione che rende ancora più brillanti tutti i colori! 40 giorni di tempo per partecipare all’asta e quasi 45 mila euro di goal, già quadruplicati grazie ai sostenitori che hanno partecipato finora alla raccolta fondi.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Il Lotto sta per aprire i cancelli per partecipare all’estrazione di oggi: siete pronti? I numeri vincenti verranno annunciati fra pochissimo, ma c’è ancora tempo a sufficienza perchè i ritardatari corrano in ricevitoria per registrare la propria schedina. Alcuni purtroppo rischiano di rimanere fuori dai giochi a causa di dubbi, impegni e in generale per via della difficoltà di trovare dei numeri da giocare. Se anche voi siete fra gli indecisi, potete sempre contare sulla nostra Rubrica e sul consiglio che vi daremo anche oggi, grazie all’aiuto della smorfia napoletana. Iniziamo dalla notizia che abbiamo selezionato per quest’occasione e che ci parla dell’Italia. Sembra che un detenuto non abbia apprezzato il successo registrato dal proprio difensore, che è riuscito ad ottenere la sua scarcerazione. L’uomo ha reagito anzi con estrema ira, aggredendo il suo stesso avvocato. In seguito però è emerso che potrebbe aver agito per paura, visto che l’imputato doveva dare parecchi soldi ad alcune persone e che temeva di poter incappare in ritorsioni preoccupanti. Un dettaglio che spiegherebbe anche come mai l’uomo sia finito in carcere dopo aver schiaffeggiato un agente auroportuale, solo perchè gli aveva chiesto di spegnere la sigaretta. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo l’avvocato, 23, il carcere, 44, la libertà, 74, l’aggressione, 7, e il debito, 69. Come Numero Oro scegliamo invece l’arresto, 43.



© RIPRODUZIONE RISERVATA