Lotto e Superenalotto numeri vincenti/ Estrazioni di oggi e 10eLotto, 6 febbraio 2020

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

I numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto sono stati diffusi con la consueta grande puntualità dai Monopoli di Stato. Ecco di nuovo la linea dell’orizzonte avvicinarsi, la linea che determinerà lo svanire dei sogni destinati a rimanere tali e il concretizzarsi per quei pochi vincitori, di quelli che diventano realtà. E allora chi tra i nostri lettori ha vinto, chissà, il Jackpot del Superenalotto, o un bel terno secco al Lotto o la combinazione del 10eLotto. Fatecelo sapere. Noi facciamo un grande in bocca al lupo a tutti, e vi raccomandiamo di giocare responsabilmente e di controllare sempre e in ogni caso il vostro tagliando anche in ricevitoria.

Estrazione 10eLotto n°16 del 06/02/2020

1 – 2 – 3 – 8 – 10 – 11 – 13 – 14 – 17 – 23 – 48 – 50 – 52 – 72 – 76 – 77 – 79 – 80 – 85 – 89

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 52

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 52 – 13

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Ultima estrazione Superenalotto n. 16 del 06/02/2020

COMBINAZIONE VINCENTE

20 3 82 49 65 29

NUMERO JOLLY

31

SUPERSTAR

70

Lotto, estrazione n°16 del 06/02/2020 BARI 52 13 79 43 8 CAGLIARI 3 76 23 11 90 FIRENZE 2 77 40 70 64 GENOVA 80 17 82 48 12 MILANO 72 48 82 40 74 NAPOLI 89 1 29 85 66 PALERMO 50 11 49 77 19 ROMA 14 85 61 48 15 TORINO 8 10 2 51 43 VENEZIA 10 89 27 84 20 NAZIONALE 12 62 11 64 59

CLICCA QUI PER L’ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO

I RITARDATARI DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Si avvicina il momento più atteso, quello dell’estrazione dei numeri vincenti di Lotto e Superenalotto. Pensavate ci riferissimo alla nuova puntata del Festival di Sanremo 2020? In realtà sono proprio i concorsi ad aprire la serata, poi potrebbero anche “accenderla” con le vincite. Intanto soffermiamoci sulle statistiche, nello specifico i numeri ritardatari del Lotto. Dopo l’ultima estrazione, la prima della settimana, il 22 su Palermo si è confermato in cima alla classifica con i suoi 164 ritardi, davanti al 7 su Bari che è invece a quota 130 assenze e al 38 su Genova che chiude il podio con 118 estrazioni saltate. A completare la top five il 45 su Genova e il 59 su Cagliari, entrambi a quota 91 assenze. Discorso differente per i ritardatari del Superenalotto. Il 27 manca da 78 estrazioni, invece il 24 non si vede da 71 concorsi. Ha accumulato 44 assenze il 18, segue il 13 ad una lunghezza. A chiudere questa top five è il 41 con altrettante assenze. (Agg. di Silvana Palazzo)

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 6 FEBBRAIO 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 6 febbraio 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 16/2020. Lotto e 10eLotto pronti per il concorso di oggi: quali saranno i numeri vincenti di stasera? Ancora qualche ora di tempo a disposizione per ultimare tutti gli step necessari per partecipare ai due giochi italiani. Utili anche per scoprire insieme quali sono state le vincite maggiori registrate lo scorso martedì. Agipro News ci svela che il primo posto in classifica va al Lotto grazie ad un giocatore della provincia di Bergamo, di Ponte San Pietro. Il bottino è da 120 mila euro e associato ad una quaterna su Napoli. Si tratta tra l’altro della quarta vincita più importante dell’anno, preceduta dai 121 mila euro centrati lo scorso 7 gennaio a Biella. L’appuntamento invece ha regalato premi che superano i 5 milioni, mentre il montepremi annuale ammonta a 117 milioni. Per il 10eLotto, la vincita maggiore finisce in provincia di Como, a Vercana, dove un vincitore si è portato a casa 50 mila euro grazie ad un 9 Oro giocato su estrazione frequente. In seconda base la provincia di Sondrio con Albosaggia: il premio è da 18 mila euro e la giocata è un 6 Doppio oro. Segue Bobbio, in provincia di Piacenza, con 12.500 euro e un 6 Oro. Il totale delle vincite di quest’anno ammonta invece a 422,7 milioni di euro, di cui 32,8 milioni vinti solo nello scorso appuntamento.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Jackpot da 17,8 milioni di euro e un SuperEnalotto tutto da scoprire: avete già compilato la vostra schedina? Ancora qualche ora di tempo prima che il concorso di oggi inizi e ci riveli tutte le novità sul gioco della Sisal. In attesa di scoprire il risultato dell’estrazione di questa sera, rivediamo i dati ufficiali delle vincite centrate lo scorso martedì. La sestina vincente segna uno zero assoluto come il 5+1 e il 5+, mentre il 4+ premia due giocatori con quasi 41 mila euro a testa. Segue il 5 da meno di 23 mila euro e otto vincitori, mentre il 3+ è associato a 74 tagliandi vincenti e il premio è di 3.006 euro. Sono 467 i giocatori ad aver indovinato il 4, con un bottino pari a 407,39 euro, mentre il 3 regala 30,06 euro ai suoi 18.809 vincitori. Per il 2 gli appassionati più fortunati sono invece 292.991, mentre il bottino ammonta a 5,95 euro. In vetta al podio finale troviamo il 2+ da 100 euro, realizzato da 1.281 partecipanti, mentre 8.632 giocatori si portano a casa 10 euro ciascuno grazie all’1+. In ultima posizione lo 0+ da 5 euro, imbroccato da 21.058 appassionati.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il SuperEnalotto aprirà i battenti fra pochissimo: il Jackpot troverà un fortunello in gara a cui concedere il proprio bottino? Non possiamo dare nulla per scontato. Anche se la sestina vincente è stata realizzata poche settimane fa, non è detto che il montepremi continuerà a nascondersi anche nell’estrazione di questa sera. Meglio correre ai ripari e non lasciare nulla al caso, soprattutto se parliamo dei progetti da realizzare con la nostra vincita. Un bello scoglio da superare per chi è indeciso, non ha idee utili oppure vorrebbe trovare un’iniziativa interessante per affrontare una prima spesa con la propria vincita. La nostra Rubrica ha già raggirato l’ostacolo per voi ed è pronta per parlarvi di Acuity, uno dei progetti più recenti lanciati su KickStarter. Parliamo di un paio di occhiali da sole approvati da atleti e professionisti delle squadre speciali. Acuity infatti è in grado di migliorare la precisione visiva, garantendo una visuale ad alta definizione. Il particolare materiale usato per la loro costruzione garantisce inoltre di proteggere l’occhio, stimolando al tempo stesso la menanina e aumentando la capacità di individuare dettagli e migliorando la definizione. Tutto ciò è possibile grazie alla melanina sintetica che l’Università di Yale ha utilizzato per produrre questo magnifico paio di occhiali da sole. Ancora 35 giorni a disposizione per partecipare all’asta e sostenere quest’idea rivoluzionaria: il goal da circa 3 mila euro intanto è già stato raggiunto.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Sta per iniziare il nuovo concorso del Lotto e gli appassionati sono già pronti per scoprire i numeri vincenti di oggi. Con carta e penna in mano, si spera che la fortuna baci milioni di giocatori sparsi in tutto lo Stivale. Molti partecipanti di certo diventeranno i nuovi vincitori e anche per questo è importante non rimanere fuori dai giochi. Chi non ha ancora compilato la schedina? Forse la difficoltà riguarda proprio i numeri da giocare, un problema che la nostra Rubrica conosce piuttosto bene e a cui ha già trovato una soluzione. Partiamo dalla news scelta per voi per l’appuntamento di stasera e poi scopriamo insieme i numeri associati, grazie all’aiuto della smorfia napoletana. Parliamo di scherzi e matrimoni: sembra ceh due amici sui 30 anni abbiano deciso di sfruttare una breve vacanza a Las Vegas per sposarsi. Incuriositi della possibilità di vivere delle nozze pittoresche, i due amici si sono convinti a fare il grande passo, credendo che in realtà fosse tutto solo un gioco. Tutto è filato liscio fino a qualche mese più tardi, quando hanno scoperto che in realtà si erano davvero sposati al cospetto di un ufficiale di Stato. Così sono dovuti ricorrere ad un legale, spiegare l’accaduto al Procuratore della Repubblica italiana e chiedere che il vincolo matrimoniale venisse annullato. Tutto questo però senza considerare che in America potrebbero ancora essere considerati come marito e moglie. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il matrimonio, 28, lo scherzo, 2, la decisione, 39, il divorzio, 78, e l’avvocato, 23. Come Numero Oro per chi gioca anche al 10eLotto mettiamo l’annullamento, 1.



