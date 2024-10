A “Ore 14” viene mandato in onda un interrogatorio di Louis Dassilva mentre nel giugno 2024 parlava del rapporto di Manuela Bianchi con la suocera, Pierina Paganelli: “Lei diceva che da sempre, anche poco prima dell’incidente, che Pierina non è mai stata contenta di quello che la nuora faceva per lei. Ha cercato di farle dei piaceri, di farle dei regali, dei fiori… Qualunque qualcosa volesse Pierina, lei diceva sì, ma Pierina Paganelli non era mai contenta, non l’ha mai accettata. E Manuela l’aveva presa come una mamma, per lei era come una figura di madre, perché da quando era morta sua mamma, c’era solo Pierina Paganelli perché all’epoca usciva con suo figlio. Quindi, quella che era più vicina a lei, era Pierina, che però non l’ha mai accettata, non le voleva bene come gliene voleva lei. Pierina non le ha mai fatto un regalo”.

Come sottolineato ancora da Louis Dassilva, “Manuela Bianchi diceva sempre che lei ha cercato di fare sempre tutto per farsi piacere ma Pierina Paganelli non la accettava. All’inizio diceva quindi che Pierina era la base dei problemi e li ha divisi con gli altri membri della famiglia, anche con suo marito. La causa dei litigi tra Manuela e Louis era spesso Pierina”.

Omicidio Pierina Paganelli, Louis Dassilva: “Manuela Bianchi sottomessa al marito”

Roberta Bruzzone, consulente della difesa di Louis Dassilva, spiega ospite in studio a “Ore 14”: “Il rapporto tra Manuela e Pierina era già compromesso e l’incidente di Giuliano aveva creato ulteriori fronti di contrasto. Nei mesi precedenti alla morte della donna, il rapporto tra le due era ancor più compromesso”.

Tornando ancora all’interrogatorio del giugno 2024, Louis Dassilva spiegava: “Si lamentava di come la trattavano, il marito la controllava. Giuliano le dava le tempistiche per uscire. E poi i lavori di casa e altre faccende, le faceva sempre Manuela, tutto. Anche i soldi che portava a casa, li gestiva lui. Lei lavora e porta lo stipendio a suo marito, non ha neanche il bancomat. Non ha il conto, l’unico conto che ha è il conto Postepay. Ma i soldi che guadagna li dà tutti a suo marito, che gestisce bollette e tutto quanto”.

