Louis Thomas e David Lee figli Alena Seredova/ “Ho spiegato che arriva un fratellino”

Louis Thomas e David Lee, i due figli che Alena Seredova ha avuto dal suo oramai ex marito, Gianluigi Buffon, si preparano ad avere un fratellino oppure una sorellina presto in casa. Infatti la 41enne showgirl ceca aspetta nuovamente un bambino e per la sua terza maternità il padre è il manager Alessandro Nasi, l’uomo che ha fatto breccia nel suo cuore dopo la separazione dal portiere della Juventus. Nati a distanza di un anno, rispettivamente il 28 dicembre del 2008 Louis Thomas (che deve il suo secondo nome a un celebre portiere del Camerun, idolo del papà) e il 31 ottobre del 2008 David Lee, pare che oggi che sono più grandicelli i figli della Seredova abbiano accolto con particolare favore il fatto che presto arriverà un bebè: come svelato dalla loro mamma che questo pomeriggio sarà ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo”, Louis e David l’hanno scoperto con una tenera quanto curiosa lettera che Alena ha scritto ai due, immaginando come se fosse vergata di suo pugno dal futuro nascituro. Insomma, anche per loro si prospetta una famiglia allargata dopo che anche papà Gigi ha avuto un bimbo da Ilaria D’Amico, il piccolo Leopoldo Mattia nato nel 2016.

LOUIS THOMAS E DAVID LEE, FIGLI DI ALENA SEREDOVA: “ECCO COME HANNO SCOPERTO…”

Tenuti spesso lontano dal gossip dai loro genitori che, anche durante la loro relazione non li hanno mai sovraesposti sui social o in uscite pubbliche come succede ad altre coppie, Louis Thomas e David Lee erano stati di recente paparazzati assieme alla mamma durante le vacanze ma soprattutto erano diventati malgrado loro protagonisti di una vicenda che aveva coinvolto la Seredova, colpevole secondo i soliti odiatori social di non stirare le maglie dei due ragazzi, apparsi con dei capi particolarmente “stropicciati” in uno scatto: apriti cielo, al che la diretta interessata aveva dovuto replicare spiegando che le maglie erano così solo dopo una giornata a scuola dei figli e poi spiegando come lei intende il ruolo di mamma. “Preferisco stirare meno e stare più con loro, a differenza chi sta passa il tempo sui social…” era stata la stilettata della 41enne che ha aggiunto poi come i due ometti di casa sappiano apprezzare ciò che lei fa. Non solo, dato che ha ammesso pure in quell’occasione di aver sacrificato, seppur di buon grado, molto per Louis e David: “Io sono comunque una mamma che lavora, ho pure lanciato una mia linea di profumi, ma ho scelto di rinunciare a certe cose per loro e so che un giorno i miei figli daranno valore a questo”. Polemica chiusa… in attesa dell’immancabile prossima.

© RIPRODUZIONE RISERVATA