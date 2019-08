Alena Seredova vacanza con i figli senza Gigi Buffon/ Lei tra zoo e mare, lui invece…

Tempo di vacanze anche per Alena Seredova. L’ex di Gigi Buffon, in questi primi giorni di agosto, ha scelto di concedersi qualche giorno di relax a Praga, “una città – spiega sul suo profilo social – piena di energie”. Assieme a lei anche i figli nati dal suo matrimonio con il portiere della Juventus, per una vacanza di relax, alla scoperta dei luoghi più belli e suggestivi della “città dalle cento torri”. Alcuni scatti, in particolare, immortalano i viaggiatori allo zoo, incantati da scimpanzé, elefanti, giraffe e altri piccoli e grandi animali della savana. Forse un modo come un altro per distrarsi dal recente chiacchiericcio del gossip, che l’ha vista nuovamente al centro dell’ormai noto triangolo con il suo ex, Gigi Buffon – attualmente in ritiro con la sua squadra – e la giornalista sportiva Ilaria D’Amico. Alena Seredova, però, da qualche anno si è lasciata alle spalle la delusione del tradimento, buttandosi tra le braccia del suo nuovo amore, il noto manager Alessandro Nasi.

VACANZE IN SPIAGGIA CON LA FAMIGLIA

Il tradimento di Gigi Buffon è per Alena Seredova ormai un lontano ricordo. Corteggiatissima dal suo nuovo amore, la showgirl nei giorni scorsi ha condiviso l’immagine di un bellissimo bouquet di fiori che le è stato fatto recapitare a casa. Accompagna l’immagine soltanto un tenero cuore, segno che quel gesto potrebbe arrivare proprio da colui che dopo Buffon le ha rubato il cuore. Al centro della vita di Alena Seredova, però, ci sono sempre i suoi amatissimi figli, con i quali sta trascorrendo una serena vacanza tra città d’arte, mare e relax. Nei giorni scorsi, infatti, la famiglia al gran completo si è concessa qualche giorno in spiaggia in compagnia del padre di lei, il quale si è lasciato immortalare assieme ai suoi nipoti nel bel mezzo di un bagno in mare. “Il nonno super”, scrive una fan sui social; “Nonno tutto!”, le fa eco un’altra; e poi ancora: “Non c’è niente da fare i nonni sono sempre il top!”. Tuffi, giochi e piccoli dispetti in acqua: Alena Seredova ha finalmente ritrovato la serenità?

Visualizza questo post su Instagram Rodinka na výletě v ZOO 🦅🦓🦍🐘🐆🐅🦏🦚🦜 #zoo #zoopraha Un post condiviso da Alena Šeredová (@alenaseredova) in data: 5 Ago 2019 alle ore 7:10 PDT





