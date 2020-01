Louis Tomlinson, Walls/ Oggi il primo album da solista dell’ex One Direction

Esce ufficialmente oggi il primo album da solista di Louis Tomlinson, ex degli One Direction. Today is the day dicono i fan del 28enne di Doncaster, che proprio in queste ore ha fatto uscire il suo “Walls”, album anticipato nelle scorse settimane dall’omonimo singolo, scritto con il grande Noel Gallagher. Nel disco troveremo dodici canzoni, la stessa tracklist svelata lo scorso 11 gennaio attraverso un murales a Londra, in Hanbury Street. Giovanissimo ma già una ricca carriera alle spalle, avendo vinto agli EMA Awards il premio “Best UK & Ireland Act” nel 2017, e un iHeart Awards come “Best Solo Breakout” nel 2018. Inoltre, Tomlinson è stato inserito al quinto posto della classifica di Billboard riguardante gli artisti emergenti, e su Instagram vanta ben 60 milioni di follower. Con gli One Direction ha invece venuto oltre 100 milioni di album in tutto il mondo, conquistando 7 Brit Awards, sette American Music Awards e tre MTV Video Music Awards.

LOUIS TOMLINSON: IL MINI TOUR IN ITALIA

Quello di oggi non è comunque il vero e proprio battesimo da solista per l’artista inglese, in quanto in passato ha già pubblicato numerosi singoli di successo, come ad esempio “Two Of Us”, uscito a marzo dell’anno scorso e votato “Song Of The Year” ai Teen Choice Awards, con ben 50 milioni di stream su Spotify. I primi lavori risalgono invece al 2016, quando uscì “Just Hold On”, in compagnia della star della musica elettronica, il dj Steve Aoki. Nel 2018 è invece entrato a far parte dei giudici di X Factor Uk (dove la sua band è nata), e a marzo dell’anno scorso, in concomitanza con l’uscita del singolo di cui sopra, ha perso la sorella Felicité di soli 18 anni, trovata morta a seguito di una overdose. Chi vorrà ascoltare dal vivo il nuovo album potrà farlo a partire dal prossimo 11 marzo, quando Tomlinson si esibirà al Fabrique di Milano, già sold out. Le tappe successive saranno il 29 luglio a Sesto San Giovanni, il 30 a Udine, e il 31 a Roma.

