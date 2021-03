Lous and The Yakuza, chi è?/ Marie Pierre Kakoma duetta con Gaia a Sanremo

Marie Pierre Kakoma, in arte Lous and The Yakuza, duetta questa sera al Festival di Sanremo con Gaia. La cantante prende parte alla terza puntata della kermesse, dedicata ai duetti e alle cover. Gaia, ad esempio, ha scelto di proporre una sua versione di Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco assieme a Lous and the Yakuza. Dunque andiamo a scoprire chi è Lous and the Yakuza: come detto, il nome vero è Marie Pierre Kakoma; classe 1996, con una vita turbolenta ed un caratterino tenace e battagliero. Lotte e conquiste segnano il percorso di vita dell’artista. La sua infanzia la trascorre in Belgio con la mamma, ma all’età di nove anni è costretta a tornare in Ruanda, per poi fare ritorno in Europa a quindici anni dove si è dedicata allo studio e soprattutto alla musica.

Lous and The Yakuza: chi è la cantante che duetta con Gaia

Lous and The Yakuza protagonista al Festival di Sanremo 2021 nella serata dedicata ai duetti. Marie Pierre Kakoma, il vero nome, canta con Gaia per aiutarla a conquistare quest’edizione della kermesse. Ma anche per mettere in evidenza la sua voce, per godersi un palcoscenico importante. Il rapporto con la musica, come dicevamo, è stato di alti e bassi per Lous and The Yakuza. La cantante ha dovuto lottare contro la sua famiglia per dedicarsi al canto e all’età di diciannove anni, nonostante una grave malattia e due aggressioni fisiche, ha continuato a cullare il sogno della musica. E nessuna scelta fu più azzeccata: il successo era dietro l’angolo, frutto di una tenacia straordinaria. Ed è arrivato col suo singolo Dilemme, già una hit in Europa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA