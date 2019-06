Love bombing e truffe amorose/ Mariateresa Marotta: “Ho perso 5mila euro ma ora…”

Truffe amorose, se ne parla anche a La Vita in Diretta. In studio una vittima, Mariateresa Marotta, che è stata raggirata con una tecnica particolare, il love bombing. Con questa espressione si indica la manifestazione deliberata di affetto e attenzione per ottenere un’influenza sulla persona coinvolta, in questo caso sulla donna che ci è andata a rimettere anche dei soldi: 5mila euro. L’uomo che l’ha truffata aveva allacciato i contatti richiedendo la sua amicizia su Facebook, a distanza di tempo ha cominciato a salutarla. Quello era un momento particolare per lei: «Era morta mia madre e mi ero separata. Questo è uscito fuori quando abbiamo cominciato un rapporto telefonico e su Skype». Lei si è fidata e confidata: «Sembrava ci conoscessimo da tempo». Ma i due non si sono mai incontrati: «Mi teneva compagnia tutto il tempo, poi quando ha deciso di andare in Costa d’Avorio ho capito che c’era qualcosa che non andava». L’uomo, che tra l’altro le aveva mostrato il suo vero volto, è stato denunciato.

LOVE BOMBING E TRUFFE AMOROSE, LA STORIA DI MARIATERESA MAROTTA

Da allora però nessuna novità per Mariateresa. «Questa è una truffa a tutti gli effetti», ha dichiarato un avvocato in studio. In alcuni casi dietro queste chat ci sono vere organizzazioni criminali. A La Vita in Diretta anche la giornalista Lorenza Sebastiani che ha condotto un’inchiesta sulle truffe amorose che passano soprattutto attraverso i social. «Posso dire che alla base di tutto ciò c’è la mafia africana. Immaginate una piramide: alla base ci sono dei minorenni che inviano le richieste, tutte mirate. Anche gli uomini sono vittime, ma loro denunciano meno perché si vergognano». Mariateresa ha imparato una grande lezione da questa storia: «Mi sono risposata e ho trovato la persona che ho sempre desiderato. Era dietro l’angolo, c’era ma non lo vedevo». Negli ultimi tempi ha tenuto banco la storia di Pamela Prati e del fantasma Mark Caltagirone, anche se in questo caso non è chiaro chi sia vittima e chi carnefice. Ma questa vicenda è comunque servita a riaccendere i riflettori su questo fenomeno.

