Love is in the air/ Anticipazioni 29 dicembre: la madre di Serkan sospetta di Piril

Vediamo dove siamo arrivati nell’ultima puntata di Love is in the air prima di affrontare le anticipazioni di oggi. Si è visto che Serkan ed Eda hanno capito che la bimba potrebbe essere la figlia del suo ex ragazzo. Nel frattempo Seyfi prende uno spazzolino che pensa sia di Kiraz e Piril mette in guardia la Yildiz e scopre i sospetti che nutriva sul marito. Eda è colta alla sprovvista e chiede un aiuto a Burak e porta la bambina lontano dall’albergo. Kiraz racconta una storia curiosa su Serkan ed Eda sogna e spera. In questa puntata Seyfi commette uno sbaglio. Quattro personaggi della soap opera hanno compreso che Eda ha qualcosa da nascondere e ormai sono sicuri che la bimba sia la figlia dell’imprenditore. Eda ha le spalle al muro e ha provato a perdere un pò di tempo, cercando di parlare faccia a faccia con il Bolat per dirgli tutto quello che sa. Successivamente Seyfi si reca in casa della paesaggista mentre Erdem si occupa dei bambini e prende in prestito lo spazzolino di Kiraz. In questo modo ha violato ogni regola della privacy, con la speranza di poterlo utilizzare per effettuare il test del materiale genetico.

La puntata del 28 dicembre di Love is in the air ci ha fatto capire però che questo spazzolino non è della bimba! La donna ha preso l’oggetto sbagliato, in quanto è del piccolo Can e quindi si crea un enorme equivoco. Pril, in questo modo ha scoperto che la madre di Serkan e suo marito sospettano su Kiraz e quindi si reca subito a dire tutto all’amica. Grazie a questo equivoco simpatico, Pril comprende che ci sono quindi dei sospetti sulla bambina. La donna a questo punto decide di partire la sera stessa. Quando sono in macchina, la bambina dice a Eda che l’uomo le è stato vicino, e le ha lasciato anche una scarpa per farsi trovare in maniera più semplice. Eda per questa cosa rimane molto stupita, in quanto è come se la bimba inconsciamente nutrisse un forte legame con l’uomo, il quale dovrebbe essere un perfetto estraneo.

Anticipazioni Love is in the air del 29 dicembre 2021

Nella puntata Love is in the air di mercoledì 29 dicembre, abbiamo quindi compreso che il piano non è andato come previsto, ma invece molto male. Infatti lei ha pensato di prendere lo spazzolino che appartiene alla bimba, ma in realtà l’aiutante di Aydan ha preso quello di Can. A causa di questa cosa è nata una scenetta molto buffa all’interno della puntata. Questo equivoco ha consentito a Piril di scoprire i sospetti che nutrono la madre di Serkan e suo marito. Dunque queste due persone decidono di seguire un’altra pista, in quanto riescono a ottenere una ciocca di capelli della bambina. Questo materiale va benissimo per poter effettuare il test del dna. Questa volta il piano riesce a raggiungere l’obiettivo tanto sperato, poiché ottengono i risultati. Purtroppo però è tardi, perché la donna ha deciso di parlare con l’uomo per dirgli tutto quello che sa sulla bimba. L’uomo adesso ha capito che si tratta di sua figlia ed è scioccato, come si può ovviamente immaginare e vuole prendersi del tempo per se stesso. Dopo aver pensato alla sua vita, dice a Eda che può di nuovo parlargli e vuole ascoltare le sue ragioni. Perché non gli ha detto prima della bambina. Lui è onesto, dice che avrebbe chiesto subito alla donna d’interrompere la gravidanza e non si sarebbe affatto comportato come lei. Lui ha bisogno di ulteriore tempo per metabolizzare questa notizia scioccante. Dopo che tutti vogliono cercare di scoprire la verità, Eda si trasferisce da Burak e chiede di tenere il segreto.

