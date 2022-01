Love is in the air/ Anticipazioni puntata 18 gennaio: Eda e il giardiniere

Love is in the air, anticipazioni puntata 18 gennaio

Nella puntata di oggi, 18 gennaio, di Love is in the air Eda è contenta del lavoro svolto dal giardiniere e vuole chiedergli di preparare il giardino, prima di lasciare l’albergo, su quello che ha fatto i giorni passati. L’uomo inizialmente ha molta ansia, ma poi si convince a fare questo lavoro. Il ragazzo chiede aiuto a una donna e il risultato sarà ottimo. I giardini vengono sponsorizzati ai colleghi. Si potrebbe fare un investimento, il quale cambierebbe completamente il futuro di questi ambienti, ma ci vogliono tanti soldi. Dopo succede che i due innamorati guardano Karem, il quale verrà criticato dal protagonista, dicendo che è solo un giardiniere, ma Eda rimane offesa e aggiunge che è di talento però. Quest’uomo quindi rimane compiaciuto dall’atteggiamento di Eda, la quale ha deciso di difenderlo. La donna non va per niente d’accordo con una donna, in quanto questa nutre un interesse evidente per l’uomo. Vedremo in seguito cosa accadrà. Eda potrebbe ottenere un grosso successo professionale, ma come la prenderà il suo amato? Trascurerà la bambina a causa di questo progetto?

Love is in the air, dove siamo rimasti

In Love is in the air due innamorati ed ex fidanzati vengono osservati mentre passano del tempo insieme da Burak, il quale rimane così male da decidere stupidamente di ubriacarsi. Melo lo raggiunge in riva al mare mentre l’uomo pensa continuamente a quella scena alla quale purtroppo ha assistito. L’uomo purtroppo è così brillo a causa dell’alcol e di quello che ha visto, da compiere un gesto di cui poi in seguito si pentirà. Il signore bacia la donna, la quale apprezza il gesto, ma lui si addormenta proprio per tutto quello che ha bevuto. I due ex fidanzati stanno cercando di comprendere se è realmente il caso di convivere per il bene della loro figlia. Eda è molto dura con Serkan, ma confessa alla sua migliore amica che sente ancora qualcosa di forte per l’uomo.

A Love is in the air Le nonne non vanno d’accordo per nulla, specialmente dopo che tutti hanno scoperto la verità, quindi hanno pareri contrari sulla scuola alla quale dovrà andare la bambina. Questi atteggiamenti causano tensioni nella famiglia e nell’equilibrio che ci dovrebbe normalmente essere. A Melek piace molto Burak, ma non ha il coraggio e il tempo giusto per dirglielo, ma questo sentimento sembra proprio ricambiato. Deniz viene offesa da un signore che lavora in hotel e perciò decide di licenziarlo dal posto di lavoro. Anche Eda compie lo stesso gesto, in quanto non è contenta di questo provvedimento affrettato e abbandona anche lei il suo progetto, ma anche Serkan. La donna decide di confidare questa cosa al ragazzo e quest’ultimo decide di spostare la sua scrivania a casa della sua ex fidanzata, purtroppo però la donna non è d’accordo per nulla. Entrambi tornano a casa e notano subito che ci sono così tanti giochi, che sono dei regali per la bimba. Questo gesto da fastidio ai genitori, specialmente al padre, che non vuole che sua figlia sia viziata con oggetti materiali. La madre invece sgrida sua sorella, in quanto non gradisce che fa mangiare tante cose dolci alla bimba.

