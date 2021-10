Love is in the air/ Anticipazioni puntata 26 ottobre: Serkan chiede aiuto a Engin

Love is in the air, anticipazioni puntata 26 ottobre

Nella puntata di oggi, martedì 26 ottobre, della soap opera turca “Love is in the air” la a Art Life vince l’appalto per il progetto di ristrutturazione del signor Ates, che organizza una sfilata per festeggiare il progetto. Ates chiede a Eda di sfilare, ma la ragazza non sarà sola sulla passerella. Serkan chiede aiuto a Engin per organizzare un piano per scoprire se tra Eda e Deniz ci sia davvero una storia d’amore. Serkan vuole coinvolgere Deniz nel progetto di ristrutturazione, ma Engin ha un altra idea: svolgere un’attività di gruppo per diminuire lo stress.

Love is in the air, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Love is in the air” Ceren fa una scenata di gelosia a Deniz. La ragazza si arrabbia parecchio con il giovane che non corrisponde i suoi sentimenti. Deniz, infatti, è innamorato solamente di Eda. Nel frattempo, quest’ultima è molto felice di scoprire che Serkan ha organizzato una cena romantica per lei. Appena arrivato l’architetto bacia appassionatamente la giovane. Eda spera che il Bolat si sia ricordato della loro storia passata, ma Serkan le dice di averla baciata solamente per recuperare qualche ricordo sul loro amore. Ceren, infatti, gelosa che Deniz sia innamorato dell’amica, ha rivelato a Serkan che Eda e l’amico stanno solo fingendo si essere innamorati e di volersi sposare.

Ascoltate le parole del suo ex, Eda lo schiaffeggia e va su tutte le furie. La loro lite viene interrotta da una telefonata della polizia che li informa che Aydan e Ayfer sono state portate in commissariato.

