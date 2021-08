Love is in the air/ Anticipazioni puntata oggi, 11 agosto: Efe ostacola Serkan

Love is in the air, le anticipazioni di oggi, 11 agosto

La prossima puntata di Love is in the air, che andrà in onda come di consueto su Canale 5, sempre alle 15.30, vedrà un susseguirsi di numerosi colpi di scena. Eda come promesso regala un viaggio a Londra, anche se virtuale, alla madre di Serkan. Ceren, per placare la rabbia di Ferit, gli propone di adottare un cucciolo e lo porta con sè in un canile. Zia Ayfer vede nella possibilità di essere assunta come giardiniera della villa la soluzione al problema del vivaio. Intanto, mentre Serkan è all’opera per il progetto della casa dei coniugi Kafescioglu, Efe pensa a come ostacolarne il lavoro.

Il fatto che Eda si sia offerta con entusiasmo di occuparsi del bambino dei nuovi clienti, insieme ai dolori e alle nausee accusate in mattinata, induce Serkan a sospettare che la ragazza sia incinta. Inoltre Bolat sa che, avendola lasciata di punto in bianco, difficilmente Eda gli avrebbe confidato una cosa così importante e delicata. Bolat decide quindi di indagare per capire se i suoi siano solo sospetti infondati, oppure ci sia del vero. Detto ciò, Eda non lascia trasparire alcuna emozione, né voglia di confidarsi. Ama i bambini e non le pesa dover badare al figlio dei clienti, anche perché ha intuito che i genitori desideravano trascorrere una serata in solitudine e relax. A supportare la tesi di Serkan, però, c’è anche mamma Aydan, la quale, su consiglio del proprio psicologo, contatta Eda con una videochiamata, trovandola quindi in compagnia del figlio dei Kafescioglu. Aydan, insospettita anch’essa quanto suo figlio, chiama subito zia Ayfer e le racconta tutto, mettendola in agitazione. Come se non bastasse, poco dopo, Serkan origlia la parte finale di una conversazione che la signora Kafescioglu tiene proprio con Eda. Ne nasce un malinteso che però la signora chiarisce prontamente spiegando all’ex della Yildiz di essere di nuovo in dolce attesa. La notizia avrebbe dovuto rallegrare Serkan che invece sembra tutt’altro che contento.

Eda non si è ancora arresa ed Efe sta per farla grossa

Intanto, le prossime anticipazioni ci svelano che nonostante la sua storia con Serkan sia tramontata definitivamente, Eda è ancora a caccia di verità. Motivo per cui la Yildiz continua a stare il più possibile vicina a Bolat, dopo aver mantenuto la promessa fatta alla madre di lui. La sua ex suocera infatti, dopo aver ricevuto il tanto desiderato regalo, si sente appagata e serena. Le cose per zia Ayfer paiono mettersi sul piede giusto, il vivaio è salvo. Ceren invece non sopporta che il suo fidanzato sia ancora arrabbiato a causa della sua ex e spera che l’idea di adottare un cucciolo si riveli efficace e lo addolcisca. Efe, nel frattempo, sembra riuscire nei suoi intenti maligni. Prima insiste per affiancare Serkan al lavoro, poi tenta di sabotarne i disegni della ristrutturazione. Tutto questo proprio quando Bolat sembrava essere più sereno, dopo essersi assicurato che la sua ex Eda non fosse in dolce attesa. Tuttavia, le conseguenze del piano di Efe si riveleranno ancor più pesanti e dannose di quanto lui stesso avesse intenzione che fossero…

