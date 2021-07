Love is in the air/ Anticipazioni puntata oggi, 5 luglio: Serkan ammanetta Eda!

Love is in the air anticipazioni puntata di oggi, 5 luglio

Nella puntata di oggi, lunedì 5 luglio, della soap opera turca “Love is in the air” Serkan parla con Engin dell’inganno di Kaan e pensa a un piano per vendicarsi comprando la società del rivale. Durante una passeggiata al centro commerciale con Engin, Serkan acquista per Eda un abito a fiori. A movimentare la situazione tra i due ci penserà Seyfi, mettendo le manette del loro primo incontro nella busta del vestito. Serkan va a casa di Eda per parlare, ma viene accolto dalle amiche che non vogliono dirgli dove si trova la fioraia. Serkan, però, riesce a farsi dire da Melo dove si è nascosta Eda. L’architetto trova Eda e la ammanetta per poi portarla nella sua casa di montagna per cercare di parlare con lei!

Love is in the air, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Love is in the air”, dopo aver terminato i bozzetti, Eda decide di portarli a Serkan nel bel mezzo della notte, non ascoltando i consigli dell’amica Ceren. Appena arrivata alla villa dei Bolat, Eda si rende conto di essere stata preceduta da Selin, che sta parlando con Serkan nella stalla: la ragazza chiede a Serkan se vuole che lei lasci Ferit. Purtroppo la conversazione viene sentita anche da Ferit, che si allontana dalla stalla insieme a Eda. Prima di salutarsi, Ferit rivela a Eda di essere stato lui ingenuamente ad aver fornito la foto del contratto a Kann e che non pensava che il presunto amico avrebbe utilizzato quel messaggio per vendicarsi del Bolat. Infine confida alla Yildiz che Selin sta solo cercando di proteggerlo.

Intanto Melo soffre per la delusione di aver scoperto che Kann è soltanto un truffatore che si è approfittato di lei. Ayfer le consiglia di chiudere la relazione, prima che sia troppo tardi. Serkan trova sul parabrezza della propria auto i bozzetti di Eda, rendendosi conto del talento della ragazza. L’indomani Eda è ancora sconvolta per la rivelazione di Ferit e così decide di parlarne con le amiche, raccontando che Kaan ha imbrogliato tutti. Melo capisce di essere stata usata dall’uomo e racconta a Eda che proprio il giorno in cui ha depositato il brevetto, lei e Kaan erano a casa. Ora che il piano del Karadag è stato scoperto, Melo e Fifi si recano da Kaan lo narcotizzano e recuperano dal suo smartphone le prove che lo incastrano. Eda ha in mano tutto ciò che le serve per mostrare la sua innocenza e chiudere per sempre con Serkan Bolat.

