LOVE MI, Concerto Fedez e J-AX a Milano/ Scaletta, diretta Italia 1: cantanti e ospiti

LOVE MI: il concerto di beneficenza organizzato da Fedez

Questa sera, martedì 28 giugno 2022, a partire dalle ore 19.00 Italia 1 trasmetterà in diretta da Piazza Duomo a Milano LOVE MI, il concerto live organizzato da Fedez a scopo benefico in favore di TOG – TOGETHER TO GO, onlus d’eccellenza nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse. I fondi, in particolare, saranno usati per costruire il nuovo Centro Tog Carlo De Benedetti a Milano. Per donare basta chiamare il numero solidale 45595. La serata sarà condotta da Eleonoire Casalegno e Aurora Ramazzotti, con Gabriele Vagnato, giovane e popolarissimo content creator. Il TikToker da 3.8 milioni di follower dalle 18.00 sarà in diretta su Mediaset Infinity per seguire la prima parte del concerto.

Fedez e J-Ax, il dissing/ "Non ho la Lamborghini perché ho il c*o normale"...

Fedez e J-Ax di nuovo insieme dopo 4 anni

Insieme a Fedez, sul palco di LOVE MI ci sarà anche J-Ax. I due rapper dopo aver condiviso tantissimi successi e l’indimenticabile concerto di San Siro, si erano allontanati. A riavvicinarli la malattia del giudice di X Factor 2022 e la serata benefica. “Ed eccoci qua, con un po’ di capelli bianchi in più, due padri, due mariti e forse un po’ più adulti di prima… La vita è una strana coincidenza, ci siamo rivisti il giorno in cui Federico ha scoperto di avere il tumore al pancreas dopo esserci risentiti al telefono qualche giorno prima dopo 4 anni di silenzio. Abbiamo deciso di fare un regalo alla nostra città e contemporaneamente provare a fare del bene”, avevano annunciato sui social lo scorso maggio prima della conferenza stampa di presentazione del concerto.

Fedez e Ambra ai ferri corti a X Factor?/ Continuano le polemiche ma un video...

LOVE MI: la scaletta del concerto in Piazza Duomo

Ecco la scaletta dei 22 cantanti che saliranno sul palco di Piazza del Duomo in occasione della serata benefica LOVE MI. I primi a esibirsi saranno: Caneda, MYDRAMA, Frada, Cara, PAULO e Beba. Le loro esibizioni saranno visibili anche in diretta anche su Mediaset Infinity. La performance di Rosa Chemical sarà la prima in diretta su Italia 1. A seguire: Rose Villain, MILES, Mara Sattei, Nitro, Ariete, M¥SS KETA, Lazza, Dargen D’Amico, Rhove, Paky, Shiva, Ghali, Tananai, Tedua e gran finale con Fedez e J-AX. LOVE MI è un evento di Milano è Viva, progetto promosso dall’Amministrazione comunale per sostenere gli spettacoli dal vivo. Ricordiamo che in piazza Duomo potranno accedere un numero contingentato di persone, è prevista l’installazione di un Maxischermo davanti al Monumento di Vittorio Emanuele II.

LEGGI ANCHE:

Fedez "Marco Camisani Calzolari? Boomerone"/ Inviato Striscia replica e lui si scusa

© RIPRODUZIONE RISERVATA