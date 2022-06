LOVELY BOY/ L’opera seconda di Francesco Lettieri convince

Una classica parabola di caduta e rinascita, con un’interessante riflessione sul successo e sul passaggio dalla fase adolescenziale a quella adulta. Lovely Boy di Francesco Lettieri è un film in cui i pregi superano abbondantemente i difetti e in cui brilla la stella di Andrea Carpenzano, ormai una certezza. Il lungometraggio, presentato alle Giornate degli Autori del Festival di Venezia 2021, è disposinibile in Dvd ed. CG/Vision

SINOSSI – Nic, in arte Lovely Boy, è l’astro nascente della scena musicale romana. Tatuaggi e talento puro, Nic forma insieme all’amico Borneo la XXG, un duo lanciato verso il successo. Risucchiato in una spirale di autodistruzione, Nic è perso e trascinato dagli eventi, che lo porteranno fino a un punto di rottura: potrà fare i conti con se stesso solo lontano da tutto quel rumore. In una comunità di recupero sulle Dolomiti che ora accoglie persone che come lui sono cadute nel baratro della droga, tenterà faticosamente di ritrovarsi condividendo quella grande solitudine che si porta dentro.

Lovely Boy è una storia di solitudine, il viaggio negli inferi di un giovane artista, ma anche e soprattutto un racconto contemporaneo e molto trasversale. Francesco Lettieri non è interessato a raccontare un mondo trap, o almeno non esclusivamente. La sceneggiatura, pur senza dare giudizi morali o psicologici, punta a raccontare le emozioni, le tematiche più profonde.

Tra realtà e finizione, Lovely Boy attinge molto dalla società contemporanea. Il protagonista si sdoppia: da una parte c’è Nic, giovane pieno di talento e sensibilità, dall’altra parte Lovely Boy, artista eccessivo e strafottente. Due anime che convivono a fatica ed è necessario arrivare ad una scelta. Bravissimo Carpenzano, un plauso anche a Daniele Del Plavignano e Ludovica Martino.

Lovely Boy di Francesco Lettieri è disposinibile in Dvd ed. CG/Vision

