L’ovest selvaggio, Rete 4/ Trama e cast del western con Dale Robertson, oggi 14 aprile 2024

L’ovest selvaggio, diretto da Harmon Jones

Domenica 14 aprile, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 17,05, il film western del 1956 dal titolo L’ovest selvaggio. La pellicola è diretta dal regista Harmon Jones, che aveva esordito nel 1951 con L’affascinante bugiardo con Marilyn Monroe. Le musiche hanno invece la firma del compositore statunitense Henry Mancini, autore di alcuni brani entrati nella storia come Moon River (in Colazione da Tiffany) e il tema della Pantera Rosa.

Fabio Grossi, chi è il marito di Leo Gullotta/ L'attore: "Mai una lite ma c'è una cosa che mi rimprovera"

Il protagonista è interpretato dall’attore Dale Robertson, che aveva già lavorato con Harmon Jones nel 1953 in La frusta d’argento e La città dei fuorilegge. Al suo fianco la splendida Mara Corday, interprete di alcuni lungometraggi di successo come Ragazze audaci (1954) e Tarantola (1955). Nel cast anche Jock Mahoney, celebre per essere stato il 13° attore a impersonare Tarzan in Tarzan in India (1962) e Le tre sfide di Tarzan (1963).

Pagelle Amici 2024: i top e flop del quarto serale/ Sarah e Lil Jolie da finale, l'eliminazione é rinviata

La trama del film L’ovest selvaggio: un fuorilegge e uno sceriffo diventano amici, ma…

L’ovest selvaggio racconta le vicende di una classica cittadina del West dove un giorno arriva un pistolero, Jagade (Dale Robertson), che normalmente sarebbe stato senza scrupoli, ma che qui fa amicizia con lo sceriffo del luogo Alan Burnett (Jock Mahoney).

Tra i due nasce un profondo legame di reciproca stima e rispetto nonostante i loro ruoli siano apparentemente opposti: se lo sceriffo da un lato è un uomo di legge e di sani principi, dall’altro il pistolero è un uomo che vive ai limiti della legalità, tra whisky, donne e poker.

Maria Stuarda, regina di Scozia, Rete 4/ Film storico con Vanessa Redgrave, oggi 14 aprile 2024

Il pistolero si dimostra collaborativo nei confronti dello sceriffo, ma si comporta in modo prepotente e arrogante nei confronti dei cittadini, convinto forse che il suo nuovo amico chiuderà un occhio nei confronti delle sue malefatte.

Lo sceriffo si dimostra però un uomo tutto d’un pezzo: tra i due nasce quindi uno scontro che li porterà a ritrovarsi uno di fronte all’altro, come nei più classici dei western.











© RIPRODUZIONE RISERVATA