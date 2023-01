Lua Sophie e Sol Gabriel, figli Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa/ “Mamma e papà…”

Lua Sophie e Sol Gabriel sono i due figli di Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa, intervenuti a sorpresa ai microfoni di “Verissimo”, trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin e andata in onda nel pomeriggio di oggi, sabato 14 gennaio 2023. I due, emozionatissimi, hanno salutato la padrona di casa, con la piccola Lua che ha parlato di Sol: “Per me è un buon fratellino, gli voglio tanto bene. A volte litighiamo, però è normale”. Poi, il colpo di scena: Silvia Toffanin ha aiutato i due bambini a preparare una lettera davvero commovente ai loro genitori.

JULIANA MOREIRA ED EDOARDO STOPPA/ "Da 15 anni insieme, la nostra vita è bellissima"

LUA SOPHIE E SOL GABRIEL, FIGLI DI JULIANA MOREIRA ED EDOARDO STOPPA: “SIETE I GENITORI MIGLIORI DEL MONDO”

La letterina di Lua Sophie e Sol Gabriel è stata scritta dalla primogenita, che ha detto: “A volte è più facile scrivere certe cose che dirle di persona. All’inizio non sapevo cosa dire, perché in tutta la mia vita avete dato tante cose che non riuscivo a dirne una sola. Siete gentili, coraggiosi, premurosi, allegri e dolci; in qualsiasi posto andiate, portate tanta felicità con voi! Se dicessi tutte le vostre qualità, non finirei mai di elencarle. Per me i miei genitori sono i migliori e non potrei desiderare di meglio”.

