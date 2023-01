Juliana Moreira e Edoardo Stoppa/ “Abbiamo sempre fatto 50 e 50 con i figli”

Edoardo Stoppa e Juliana Moreira: ospiti di Verissimo

Juliana Moreira e Edoardo Stoppa sono più felici e innamorati che mai. La coppia torna tra gli ospiti di Verissimo per una intervista doppia. Proprio negli studi di Silvia Toffanin, l’inviato di Striscia La Notizia e la la modella e showgirl brasiliana avevano raccontato come è nato il loro amore. Insieme da più di 12 anni, Juliana e Edoardo si sono sposati e dal loro matrimonio sono nati anche due splendidi figli: Lua Sophie e Sol Gabriel. Ma come si sono conosciuti la prima volta? A rivelarlo è stata la modella che ha raccontato: “il nostro primo incontro? In discoteca, lui era già cotto, è subito venuto a tampinarmi. Per il primo bacio l’ho fatto aspettare tantissimo. Prima c’era stata nottata passata a parlare al telefono”.

Da quel momento non si sono più lasciati, anche se hanno deciso dopo tantissimi anni di sposarsi. Come mai? Non è dato saperlo, ma la coppia solo nel 2017 ha pronunciato il lieto si con una cerimonia intima e privata. La proposta di matrimonio è arrivata a New York.

Edoardo Stoppa parlando della moglie Juliana Moreira ha raccontato come ha chiesto la mano della sua amata: “è molto espansiva, allegra, solare. La proposta di matrimonio gliel’ho fatta sull’Empire Stare Building a Ne York, con l’anello di famiglia. Stavamo per salire sul grattacielo e lei non si sentiva bene, una congestione. Ci aspettava un amico in cima, per filmare tutto. Siamo arrivati su e lei stava male, si è buttata sul divano e io cercavo di convincerla a uscire. Poi finalmente siamo usciti e, nel momento più romantico, con io in ginocchio, lei mi fa: “Mi viene da vomitare”! Poi le ho portato una camomilla. Ci sono stati fidanzamenti più romantici. Ci siamo sposati quando nostra figlia Lua è stata abbastanza grande da portare le fedi. Al matrimonio mi sono emozionato già quando ho visto la bambina, vestita da principessina”.

Un grande amore tra i due che hanno ammessi di essere entrambi molto gelosi. Proprio l’inviato di Striscia La Notizia ha confessato: “non mi piace quando esce con le amiche. Amiche, non invitatela, deve stare a casa con suo marito!”. Infine parlando del suo ruolo di papà si è definito un “mammo: “io e Juliana abbiamo sempre fatto 50 e 50 con i figli. A volte noi padri ci perdiamo delle cose perché siamo impegnati e non mi sembra giusto”.

