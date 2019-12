Luana Borgia “Scambisti? Tappa fissa”/ “Sogno notte di s*sso con Paolo del Debbio”

LUANA BORGIA E IL SUO COMPAGNO TRA VIRTUALE E SCAMBISTI

Luana Borgia si racconta parlando della sua vita sfrenata e senza limiti ma anche della sua voglia di essere santa e “normale” nei giorni in cui non è a lavoro. La duchessa dell’hard ha ammesso di essere una pornostar nel sangue e per questo lo sarà per sempre ma sa anche condurre una vita normale e senza eccessi dedicandosi allo sport, alla sana alimentazione e alle buone abitudini come andare a letto presto e svegliarsi presto. Dietro il successo della pornostar c’è tutto questo ma anche tanto altro non solo per i suoi fan ma anche per il suo uomo e lei stessa, cougar cinquantenne tutt’ora in attività, racconta di essere molto trasgressiva a letto: “Il mio compagno sta settimane lontano da casa per lavoro quindi ci capita quando non possiamo fare sesso live di fare delle videochiamate e di fare sesso virtuale, e devo ammettere che è molto intrigante e divertente, quando invece è a casa lo porto spesso in locali per scambisti a giocare, sono stata io a trascinarlo lì e adesso è una nostra tappa fissa ed immancabile!”.

LUANA BORGIA PAZZA DI PAOLO DEL DEBBIO

Dall’altra parte Luana Borgia prova a raccontare anche quali sono i suoi sogni nel cassetto visto che, anche se sa bene che nella vita ha sempre avuto tutto, ha ancora qualcosa che vorrebbe fare o vorrebbe avere. In particolare, la pornostar sogna la copertina di Playboy ma anche la possibilità di partecipare ad un reality e, in particolare, quello dell’Isola dei Famosi (Mediaset è avvisata). E in amore? Sicuramente anche in quel caso non si è mai fatta mancare niente ma ha ancora un uomo che vorrebbe possedere, uno che proprio riesce ad eccitarla al solo pensiero. Di chi si tratta? Cancellate dalla lista attori hollywoodiani o nostrani perché il sogno proibito di Luana Borgia è Paolo Del Debbio: “Vorrei passare una notte infuocata con lui, un uomo che mi fa bagnare solo al pensiero…”

