Luana Colussi/ “Ho scelto la castità, la famiglia al primo posto” (Storie Italiane)

Da alcuni anni Luana Colussi, volto molto amato della Tv degli anni Novanta, ha dichiarato di aver sposato la causa della castità. Una scelta di vita ben ponderata e profonda di cui ne parlerà oggi a Storie Italiane. Luana debuttò alla fine degli anni Ottanta in tv al fianco di Raimondo Vianello. Dopo alcuni anni trascorsi a Mediaset però, anche in seguito ad alcuni dissidi passò in Rai, ma la sua svolta umana e professionale avvenne solo dopo il matrimonio con Pierfrancesco Micara che l’ha resa mamma di Chiara e poi di Marianna. Da quel momento Luana Colussi ha deciso di mettere al primo posto la sua famiglia rispetto alla professione ed alla tv. In una recente intervista, come riferisce DirettaNews, la Colussi aveva parlato della sua maternità: “Avevo Chiara fra le braccia, un piccolo tesoro indifeso e inconsapevole, che profumava di tenerezza e di amore. Quello è diventato il mio mondo, la mia priorità su tutto. Chiara non aveva chiesto di venire al mondo ed io non avevo vicino la mia famiglia, l’unica fonte di sostegno che avrebbe potuto aiutarmi a gestire la situazione se avessi continuato a lavorare”.

LUANA COLUSSI E LA SCELTA DELLA CASTITÀ

Poi la nascita di Marianna, la seconda figlia, e la consapevolezza sempre più forte, in Luana Colussi, che “una tata fissa non è mai stata nelle mie corde ed è così che ho vissuto il mio bellissimo ruolo di mamma, come si faceva una volta”. In una successiva intervista al settimanale Libero di qualche tempo fa, l’ex showgirl ha parlato anche della sua scelta legata alla castità: “Ho avuto certamente dei corteggiatori ed anche delle fantasie. Ma secondo me è sbagliato mettersi con qualcuno per insicurezza o per fare chiodo scaccia chiodo o per ambizione”, aveva rivelato. Dopo la sua relazione passata (e chiacchierata) con Fiorello, la Colussi ammette che adesso non le dispiacerebbe pensare ad un possibile ritorno in tv. Oggi intanto farà ritorno nello studio della trasmissione di Rai1 per parlare proprio della sua scelta talvolta contestata ma molto sentita dalla Colussi.

