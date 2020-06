Luana Colussi torna in tv?/ Per l’ex di Fiorello pronto un reality in casa Mediaset

Pubblicità

Luana Colussi, volto noto della televisione in particolare negli anni ’80 e ’90, potrebbe tornare a breve sul piccolo schermo. Una notizia di gossip che sta circolando da qualche ora a questa parte, decisamente chiacchierata dopo che è stata lanciata da Alberto Dandolo, sempre aggiornatissimo in quanto a cronaca rosa, attraverso il settimanale Oggi. La bella presentatrice 55enne, con una lunga carriera in particolare nei programmi di casa Mediaset, potrebbe tornare a breve proprio nella televisione di casa Berlusconi, dopo che la stessa aveva espresso il desiderio di poter appunto tornare a lavorare. “In quel di Cologno Monzese – si legge – si sussurra che la produzione di un noto reality abbia messo gli occhi su di lei”. Quale sarà questo reality? Difficile sia il Grande Fratello, saldamente nelle mani di Alfonso Signorini, ma non è da escludere possa essere L’Isola dei Famosi, o magari il rispolvero de La Talpa.

LUANA COLUSSI, L’INIZIO DELLA CARRIERA NEGLI ANNI ’80

In attesa di scoprire qualche novità in più, ricordiamo brevemente chi è Luna Colussi. Nata a Udine nel 1965, ha iniziato la sua carriera come modella per poi debuttare nel piccolo schermo nel 1988, in occasione del quiz “Il gioco dei 9”, condotto da Raimondo Vianello. Valletta di numerosi programmi come “Quel motivetto”, “Una rotonda sul mare”, “Calciomania”, ha lavorato anche come attrice in “Andy e Norman” con Zuzzurro e Gaspare, e “Occhio di falco” con Gene Gnocchi. Negli anni 2000 l’abbiamo vista poi recitare in “Don Matteo” e “L’attentatuni”, nonché essere ospite del programma “Quelli che il calcio” di Rai Due, inviata da Udine per seguire l’Udinese. La Colussi è famosa anche per la lunga relazione con Fiorello dalla fine degli anni ’80 fino al 1994, mentre nel 2004 si è sposata con con Pierfrancesco Micara, presidente dell’Associazione Amici del Colosseo, da cui ha avuto due figlie, Chiara e Marianni. I due si sono poi separati.



