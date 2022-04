Luana Ravegnini: “Torno in tv dopo 10 anni”/ “Con mia figlia Adele siamo complici…”

Luana Ravegnini è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni della trasmissione di Rai Uno “Storie Italiane”, condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di oggi, venerdì 8 aprile 2022. La conduttrice ha asserito: “Con mia figlia Adele ho un rapporto meraviglioso, siamo molto complici. Manteniamo una certa distanza, nel pieno rispetto del rapporto tra una madre e una figlia, però è la mia gioia di vita, non potevo aspettarmi di meglio. È molto buona, sensibile, rispettosa e studiosa. L’unica differenza rispetto a me è che è molto socievole, ama stare in mezzo alla gente, è godereccia”.

Ma quanto conta, secondo Luana Ravegnini, l’intervento dei genitori nel processo educativo dei loro figli? “Alla base dell’educazione sicuramente c’è la formazione che si dà a casa, noi genitori siamo determinanti nel carattere dei nostri figli. Siamo noi che li plasmiamo e mettiamo su certi binari. Purtroppo quando i figli crescono sono abbandonati molto a se stessi e il periodo del Covid è stato deleterio: i genitori hanno tralasciato i loro figli. I social? Dipendervi è come vivere in un mondo virtuale. Sono terrorizzata dal metaverso, da questa realtà virtuale che Zuckerberg sta testando”.

LUANA RAVEGNINI: “TORNO IN TV DOPO 10 ANNI”

Successivamente, nel prosieguo di “Storie Italiane”, Luana Ravegnini ha confessato di sentirsi molto felice, perché “dieci anni fa pensavo di prendere una direzione nella mia vita, ovvero quella di dedicarmi solo a mia figlia e mio marito. Infatti, sono andata a vivere a Londra, sacrificando la mia sfera professionale, anche se mi mancava l’idea di pensare a me stessa”.

Poi, sua figlia Adele ha deciso di fare l’università a Milano e da quel momento “anche io sono più in Italia. Sono molto contenta e ora ritorno dopo dieci anni in tv, conducendo il programma ‘Check up’, che debutterà nella mattinata di domani, sabato 9 aprile 2022″.

