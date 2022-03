Phil Collins si ritira: “Non riesco più a suonare”/ Problemi dopo interventi schiena

Phil Collins si ritira e dice addio alla musica e ai suoi fan. L’ufficialità della notizia è giunta a margine del concerto dei “Genesis” di sabato 26 marzo 2022 a Londra, alla O2 Arena, che è stato l’ultimo della sua vita. All’età di 71 anni, l’uomo, come si legge sul “The Mirror”, non riesce più a suonare, a causa degli interventi chirurgici alla schiena subìti in passato e che hanno provocato danni ai nervi del piede. “Ho otto viti nella schiena, l’intervento mi ha lasciato il piede insensibile”, ha confidato ai giornalisti, rivelando a “BBC Breakfast” che “a malapena tengo le bacchette in mano”.

La salute della leggenda dei Genesis è peggiorata negli ultimi 15 anni, tanto che negli scorsi anni Phil Collins aveva pubblicato un messaggio sul sito internet del gruppo, che recitava esattamente quanto segue: “In qualche modo, durante l’ultimo tour, mi sono lussato alcune vertebre nella parte superiore del collo e questo ha colpito le mie mani. Dopo un’operazione riuscita al collo, le mie mani continuano a non funzionare normalmente. Forse tra un anno cambierà, ma per ora è impossibile per me suonare la batteria o il piano”. Lily Collins, chi è/ "A 16 anni mi ignoravano tutti. Con Biancaneve..." PHIL COLLINS SI RITIRA DALLA MUSICA PER PROBLEMI DI SALUTE: “ORA DOVRÒ TROVARE UN VERO LAVORO”

Così, al termine del live londinese dei “Genesis”, Phil Collins ha annunciato che adesso “dovrò trovare un vero lavoro”. Durante l’ultimo tour della band, Collins si è esibito stando seduto e non è riuscito a utilizzare il bastone per deambulare. “Non faccio niente – aveva spiegato ai cronisti del ‘The Guardian’ –. Non mi alleno a cantare a casa, per niente. Le prove sono la mia pratica. La mia salute cambia le cose, fare lo spettacolo seduto cambia le cose”.

Esattamente come riportavamo alcune righe fa, i problemi di salute di Phil Collins risalgono almeno al 2009, quando il musicista subì uno schiacciamento delle vertebre a causa della posizione in cui suonava la batteria: di qui un primo intervento chirurgico, seguito da un altro nel 2015, con le ormai note conseguenze.











