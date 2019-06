Luca Argentero e Cristina Marino si sposano?/ Foto, spunta l’anello su Instagram

Non amano stare al centro del gossip eppure oggi ne tornano inevitabilmente protagonisti. Stiamo parlando di Luca Argentero e Cristina Marino, che con una foto pubblicata su Instagram hanno scatenato centinaia di commenti. Uno scatto che porta oggi a credere che la coppia sia finalmente pronta al grande passo: il matrimonio. È stata la bella Cristina a postare sul suo profilo Instagram la foto che li vede sorridenti e palesemente felici, in riva al mare, mentre si baciano. Ma non è questo il dettaglio che salta subito all’occhio: in primo piano è infatti impossibile non notare un bellissimo anello all’anulare sinistro dell’attrice che ha tutte le sembianze del tipico anello di fidanzamento. “Love” scrive la Marino accanto alla foto che è commentata da Argentero con un cuoricino rosso.

Luca Argentero e Cristina Marino pronti alle nozze?

Una foto che ha inevitabilmente scatenato commenti e sospetti. Per molti sarebbe infatti un chiaro annuncio: Luca Argentero e Cristina Marino sono pronti a diventare marito e moglie. Potrebbe infatti essere arrivata la proposta di matrimonio da parte dell’attore e l’anello potrebbe esserne la prova. D’altronde, Cristina e Luca stanno insieme da quattro anni e sono molto felici. Di fronte alla stabilità di questo rapporto, i due potrebbe aver deciso di fare il fatidico passo e sposarsi. Ne è convinto il settimanale Chi che, su Instagram, dà per certo che i due attori convoleranno a breve a nozze. Insomma, una bellissima notizia per tutti i fan della coppia e non solo.





