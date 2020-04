Luca Argentero, gaffe di Lorella Cuccarini/ “È diventato papà” ma Cristina Marino…

Pubblicità

Piccola gaffe di Lorella Cuccarini nel corso della puntata de La Vita in diretta di oggi 16 aprile. La conduttrice sul finale ha infatti ricordato l’appuntamento con “Doc nelle tue mani“, la fiction con Luca Argentero arrivata alla sua ultima puntata. Nel ricordarlo ai telespettatori di Rai1, la Cuccarini ha aggiunto su Luca Argentero che “è diventato anche papà!” Un’affermazione che per un momento è sembrato quasi un annuncio fatto per svelare la nascita del primo figlio del noto attore e della sua compagna Cristina Marino. La verità però è che Cristina non ha ancora partorito, dunque, Luca non è ancora diventato papà. Una gaffe, dunque, per Lorella Cuccarini, alla quale è stato fatto notare poco dopo che c’era effettivamente un errore nella sua dichiarazione.

Luca Argentero e Cristina Marino presto genitori: “Sarà una femminuccia”

Luca Argentero e Cristina Marino non sono ancora diventati genitori ma lo saranno molto presto. La coppia aspetta una bambina, come annunciato dall’attrice di recente. “Sarà una femmina, per la gioia del papà. Non l’avrei mai detto, ero certa che sarei stata madre di un maschio, e invece…” sono state le dichiarazioni della Marino, che ha poi parlato delle nozze al momento rimandate “Dovevamo sposarci, ma non avevamo ancora definito niente. Mi sarebbe piaciuta una cosa molto semplice e quindi non c’era bisogno di una grande organizzazione. Tra poco, però, diventeremo tre.” Cristina ha poi concluso: “Quindi abbiamo deciso di posticipare il matrimonio. Non c’è fretta: c’è l’amore e ci sarà una creatura”.



