Luca Argentero: “Geloso di Cristina Marino? Solo per De Martino”/ I like su Instagram

Ospite a Da grande, Luca Argentero firma insieme ad Alessandro Cattelan uno sketch sulla gelosia. Cattelan, in particolare, ammette di provare un certo fastidio ogniqualvolta la moglie (Ludovica Sauer) mostra di apprezzare le foto di altri uomini. In particolare quelle di Stefano De Martino: “Perché ha un profilo curato”, è la giustificazione di Cri, compagna di Argentero. Per i due, infatti, si tratta di un ‘problema’ condiviso: sia Ludovica che Cristina Marino seguono assiduamente i post di Stefano, motivo per cui i due gli rivolgono un appello pubblico: “Bloccale!”.

Cattelan geloso per i like della moglie a Stefano De Martino

“Stefano… smettila. Basta! Bloccale!”, scherzano Argentero e Cattelan a Da grande. Alessandro mostra una serie di foto postate da De Martino in cui compare puntualmente il like di “ludosauer“, sua moglie, e l’attore si accoda condividendo la sua frustrazione.

