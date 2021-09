Ludovica Sauer, Nina e Olivia, moglie e figlie Alessandro Cattelan/ “Le migliori”

Ludovica Sauer, Nina e Olivia, sono la moglie e le figlie di Alessandro Cattelan al debutto su Rai1 con il programma “Da grande”. Un grande amore quello nato tra il conduttore e la bellissima modella che proprio recentemente ha compiuto 40 anni. Un compleanno speciale che Cattelan ha festeggiato con un bellissimo post di auguri condiviso sui social che è risuonato come una dedica d’amore alla sua compagna di vita. “Oggi è la tua giornata! Tanti auguri alla migliore. Tu Top. Anche io bene. Nina&Olli bene anche” – ha scritto il conduttore in occasione del 40esimo compleanno della moglie che ha festeggiato con il marito e le due figlie.

La torta di compleanno era una dedica al Brasile, terra dove Ludo è cresciuta visto che è metà brasiliana e metà svizzera. Cresciuta in Brasile, Ludovica si è poi trasferita in Svizzera vivendo tra Locarno e Porto Alegre. Nel 2008 l’incontro con Alessandro Cattelan durante una partita dell’Inter di cui sono entrambi tifosi sfegatati.

Alessandro Cattelan e il primo incontro con la moglie Ludovica Sauer

A ricordare il primo incontro con la moglie Ludovica Sauer è stato proprio Alessandro Cattelan: “nella pausa tra il primo e il secondo tempo l’ho adocchiata e mi sono avvicinato. Io non sono il vitellone che approccia le donne con un ‘Ciao, come mai sei qui sola?’. Un po’ sono timido, un po’ mi vergogno. Ma con lei ho tirato fuori il coraggio, era troppo bella per lasciarsela scappare”.

Da quel primo incontro Alessandro Cattelan e Ludovica Sauer non si sono mai più lasciati. Nel 2014 la coppia si è sposata: un matrimonio semplicissimo condiviso con la famiglia e gli amici più stretti. La coppia, infatti, predilige vivere il proprio amore lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo e del gossip. Il matrimonio è arrivato due anni dopo la nascita della primogenita Nina. Nel 2016, invece, è arrivata la seconda figlia di nome Olivia.

