Luca Barbareschi/ “Ai miei figli date tutte le opportunità, ora alzino le chiappe”

Luca Barbareschi è stato intervistato stamane dal programma di Rai Due, I Fatti Vostri, e le prime parole sono state per i suoi songi da bimbo: “Si volevo fare questo lavoro da bambino. Ho iniziato suonando il pianoforte ma volevo comunque fare lo spettacolo, pensavo che il teatro mi avesse dato le gioie dopo i tanti dolori che avevo avuto, mio padre mi portava a teatro a vedere grandi attori”. Luca Barbareschi ha ringraziato il padre per non essere mai stato suo amico: “C’era enorme amore e dava a me la responsabilità di diventare un uomo, dipendeva da me ero artefice del proprio destinto”.

Ma che papà è Luca Barbareschi? “Un papà burbero, affettuoso, molto esigente. Io ne seguo cinque dei miei sei figli, hanno avuto tanto, tutti hanno la green card, possono lavorare in America del sud, negli Stati Uniti e in Europa. Quando hai avuto queste opportunità penso che un ragazzino o una ragazzina debba alzare le chiappe…”.

LUCA BARBARESCHI: “WALTER CHIARI UN MIO FRATELLO DI CUORE”

Sull’amicizia con Walter Chiari: “Fratello di cuore – ha spiegato Luca Barbareschi – il più grande entertainment italiano, non ha mai usato un leader politico per fare ridere, quelli che lo fanno cadono. Lui era un grande stand up comedian, ero andato a vederlo con la mia famiglia e quando lo vidi dissi che vorrei diventare come lui. Ho dormito con Walter Chiari per circa sei mesi per obbligarlo a venire sul set, un’esperienza significativa, mi ha dato forze come scrittore e attore, mi disse di improvvisare come faceva lui. Qualche anno dopo feci il primo lancio come stand up comedian e fu un altro successo”.

Luca Barbareschi ha raccontato poi suoi suoi amore: “Le donne sono una fonte di ispirazione, sono fonte di vita, danno vita, quando una donna è incinta ha una potenza strepitosa. Io avendo quattro figlie e due maschi, le vedi subito quanto sono intuitive. Le streghe le bruciavano perchè erano molto intelligenti. Con mia figlia rimango stupefatto dalle intuizioni e dalla lucidità, noi uomini maturiamo verso i 40, io sto maturando ora”.











