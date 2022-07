Luca Barbareschi pornostar in declino nel nuovo film di Polanski/ “Sarà divertente”

Luca Barbareschi interpreterà una pornostar in declino all’interno del prossimo film di Roman Polanski intitolato “The Palace”. L’attore, nonostante al momento sia molto preso da mille progetti da produttore ha deciso di non tirarsi indietro quando si tratta del ruolo giusto.

L’attore ha ammesso durante un’intervista di essere diventato molto più selettivo con il tempo in merito ai suoi ruoli: “Accetto solo il ruolo giusto perchè ho il complesso di essere invecchiato. Questo sarà molto divertente”.

Luca Barbareschi al lavoro per un biopic sul fondatore della Bank of America

Al momento Luca Barbareschi ha annunciato un nuovo film su Amadeo Peter Giannini, il fondatore della Bank of America che l’attore ha definito: “Un visionario, un illuminato e un uomo pazzesco” Durante un’intervista ad Ansa ha raccontato di aver scoperto la storia di Amadeo Peter Giannini e di essersi messo subito al lavoro per acquisire i diritti sulla storia del banchiere.

Il nuovo lavoro di Luca Barbareschi si svolgerà tra il 2023 e il 2024 e le riprese verranno effettuate in Italia e in Usa per produrre sei puntate con la sua Eliseo Fiction.

