Luca Barbareschi carico a pallettoni in vista del debutto a Ballando con le Stelle 2024: “Mi sono allenato col gatto”

Luca Barbareschi scalpita in vista del debutto a Ballando con le Stelle 2024. Il nuovo concorrente di Milly Carlucci giocherà in coppia con Alessandra Tripoli, maestra di brillante e di grande esperienza nel talent di Raiuno. Il celebre conduttore non vede l’ora di cominciare, dopo i curiosi allenamenti a cui si è sottoposto assieme al suo amato gatto nelle settimane che hanno preceduto l’esordio a Ballando con le Stelle. “Mi sto allenando con il mio gatto Abramo, che è un micio molto affettuoso”, aveva detto nel momento in cui il suo nome era stato ufficializzato per la nuova edizione del programma.

“Lui mi allena perché é molto bravo”; ha detto parlando Luca Barbareschi parlando del suo gatto Abramo. Grande curiosità di vederlo all’opera con Alessandra Tripoli, che cercherà di proteggerlo anche dalle possibili schermaglie con la giuria.

Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli, una coppia che farà discutere a Ballando con le Stelle 2024?

Secondo molti internauti, infatti, la scelta di Luca Barbareschi come concorrente rischia di essere rischiosa in questo senso. Di certo uno come lui non si farà mettere facilmente i piedi in testa e risponderà per le rime ad eventuale critiche non gradite. “Ma era proprio inevitabile?” si domanda qualche utente sulla scelta di Luca come concorrente. “Chissà quante polemiche”, scrive un altro, alludendo a possibili scintille con la giuria.

“Barbareschi potrà pure non piacere, ma di sicuro è una persona molto stimolante”, ha detto invece un altro fan. “Quanta cattiveria nei confronti di questa persona”, le parole di un altro utente. Insomma la sua presenza a Ballando con le stelle 2024 sembra spaccare il pubblico. Lui, insieme alla sua maestra Alessandra Tripoli, farà di tutto per conquistare giuria e spettatori.