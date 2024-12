Luca Barbareschi, momento difficile con la moglie Elena Monorchio?

Se Luca Barbareschi dovesse vincere Ballando con le stelle 2024, di sicuro dedicherebbe la vittoria alla moglie Elena Monorchio. D’altronde è stato lo stesso showman a confidarlo una volta approdato nel talent show di Milly Carlucci, ammettendo che la vita di coppia con Elena stava attraversando un momento non molto semplice. “E’ un periodo faticoso, quando passi sedici anni insieme ci sono delle difficoltà ma io la amo immensamente”, aveva detto Luca Barbareschi, anticipando l’eventuale dedica. “Dovessi vincere Ballando con le Stelle dedicherò la vittoria a mia moglie, che ha grande amore per me e i miei figli”, le sue parole a Oggi.

Angelica, Eleonora, Beatrice, Maddalena e Francesco, chi sono i figli di Luca Barbareschi/ “Il rimorso…”

Con Elena Monorchio, come dicevamo, l’attore e produttore sta vivendo una fase un po’ turbolenta ma Luca è sicuro che supereranno anche questo ostacolo. Lei, dal canto suo, sembra sia comunque soddisfatta del percorso del compagno a Ballando con le stelle, indipendentemente dall’esito della finale.

Ecco chi è Elena Monorchio, la compagna di Luca Barbareschi da oltre sedici anni

Ma chi è e cosa sappiamo sulla dolce metà dello showman? Elena Monorchio è la figlia dell’ex ragioniere generale dello Stato Andrea Monorchio, nonché mamma di Maddalena e Francesco Saverio, frutto della storia d’amore con l’attore e regista. Luca Barbareschi prima di legarsi a Elena Monorchio era stato impegnato con Patrizia Franchini, con la quale rimase circa sette anni e diventò padre di Eleonora ed Angelica.

Luca Barbareschi, chi è il concorrente di Ballando con le stelle 2024/ "Non potrò più fare a meno del ballo"

Sempre parlando di amore e sentimenti, Barbareschi ha avuto una storia piuttosto turbolenta con Lucrezia Lante della Rovere. Oggi però nonostante le difficoltà si sente felice e appagato al fianco di Elena, con la quale vuole tornare a sentire le farfalle nello stomaco. In caso di vittoria, la dedica è assicurata…