Il cuore di Luca Barbareschi batte per la moglie Elena: chi è la dolce metà dello showman

Luca Barbareschi ha vissuto diverse storie d’amore nel corso della sua vita, ma mai nessuna gli ha dato tanto come quella che sta vivendo oggi con Elena Monorchio, moglie e madre dei suoi figli. Dalla figlia dell’ex ragioniere generale dello Stato, Andrea Monorchio, ha avuto Maddalena e Francesco Saverio, che si aggiungono ai precedenti nati dalla storia d’amore con l’ex Patrizia Fachini: Beatrice, Eleonora e Angelica. Per sette anni all’incirca è stato impegnato con Lucrezia Lante Rovere, ma l’amore vero è decollato con Elena, per la quale il conduttore e showman spende parole al miele.

Luca Barbareschi/ Confessione choc: "Ringrazio mamma per l'abbandono, moglie di mio padre cercò di spararmi"

In una intervista rilasciata al Corriere, Luca Barbareschi racconta le sensazioni provate nell’ormai lontano 2015, quando sposò la sua attuale compagna: “Grazie a lei sono rinato e abbiamo avuto due bambini”, dice felice e soddisfatto della sua scelta.

Luca Barbareschi e quei no ‘terapeutici’ per i figli: “Così devono lavorare, li ho diseredati per questo”

A proposito dei figli Maddalena e Francesco Saverio, Luca Barbareschi spiega di adottare un approccio piuttosto rigido, orientato al no come risposta. “Ma io sono un burbero benefico”, precisa lo showman, prima di entrare nel dettaglio della sua educazione. “Sono un padre buono, disponibile e generoso, ma dico moltissimi no”, confida il presentatore.

Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli eliminati da Ballando con le stelle?/ In semifinale, è polemica!

Merita una menziona la famosa dichiarazione con la quale annunciò di aver diseredato tutti e cinque i figli. Disse che la decisione fu presa unicamente per il loro bene: “I miei figli devono lavorare e ho deciso così per il loro bene”. La figlia Angelica, trentunenne, nel frattempo ha seguito le Rome del padre: lavora come attrice e regista ed ha partecipato a The Palace e Something Good: The Mercury Factor.