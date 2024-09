Luca Barbareschi si commuove a Ballando con le stelle 2024 per i figli

È stato un esordio commosso e commovente quello di Luca Barbareschi a Ballando con le stelle 2024. L’attore e conduttore, prima di scendere in pista, si è raccontato alle telecamere del programma nel dietro le quinte, come sempre accade per i concorrenti, e ha ricordato alcuni aneddoti del suo passato artistico. Toccante, però, è stato il momento in cui si è rivolto ai suoi figli, raccontando un aspetto inedito di se.

“Vorrei che i miei figli vedessero quanta passione ha avuto il loro padre per il lavoro, – ha esordito Luca Barbareschi a Ballando con le stelle 2024 – che ha un cuore grande un cuore infantile, che nella mia vita ho fatto tutto per passione, mai per soldi, io credo che ho detto a loro tutto nella vita, non sono mai stato amico ma un padre, che è molto di più. L’amore vince sempre su tutto.”

Selvaggia Lucarelli fa piangere Luca Barbareschi a Ballando con le stelle 2024 con un complimento

Ma la commozione per Barbareschi ha fatto capolino anche dopo la sua esibizione in diretta a Ballando con le stelle 2024, dopo un complimento ricevuto da Selvaggia Lucarelli: “Sembravi un ventenne mentre ballavi“, ha detto la giurata. Quando Milly Carlucci ha fatto notare le lacrime dell’attore, Luca Barbareschi ne ha spiegato il motivo: “Piango perché vorrei fare questo lavoro per tutta la vita. L’unica cosa che io amo è questo. Io ho sofferto… La prima volta che ho ballato, prima che mia madre scappasse, io volevo fare il ballerino di fila…” ha ricordato, prima della battuta ironica della Lucarelli: “Ho fatto piangere un concorrente per un complimento, incredibile!”