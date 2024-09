Selvaggia Lucarelli contro Rossella Erra a Ballando con le stelle 2024: volano offese: “Impara l’italiano”

L’arrivo in pista di Furkan Palali ed Erica Martinelli a Ballando con le stelle 2024 ha scatenato Rossella Erra, fan sfegataya di Terra Amara (dove l’attore interpreta Fikret). La tribuna del popolo si è cimentata anche a parlare il turco pur di conquistarlo. Cinica e spietata, invece, si è mostrata Selvaggia Lucarelli. C’è stato uno scontro di fuoco tra Selvaggia Lucarelli e Rossella Erra. Quest’ultima ha ammesso di seguire Terra Amara a colazione, pranzo e cena, “E si vede” è stata la frecciata di Selvaggia, passata un po’ inosservata.

Successivamente, invece Selvaggia Lucarelli contro Rossella Erra ci ha andata giù molto più pesante. “Intanto io devo dire che è un figo pazzesco (riferendosi a Furkan, ndr), questo va detto per la prima volta mi ritrovo d’accordo con Rossella Erra pur non parlando turco come lei. Brava Rossella hai imparato il turco ora prova con l’italiano” è stata la frecciata velenosissima di Selvaggia Lucarelli che ha scatenato le risate in studio mentre la Erra si è giustamente risentita: “Non c’è bisogno perché io parlo turcom napoletano e italiano. Ma guarda che simpatica.” A smorzare i toni ci ha pensato la conduttrice Milly Carlucci: “Rimaniamo sull’esibizione.” Poco prima, invece, la giurata aveva criticato Sonia Bruganelli.

Selvaggia Lucarelli e Rossella Erra: lo scontro continua a Ballando con le stelle 2024

Non è un mistero per nessuno che non corre buon sangue tra Selvaggia Lucarelli e Rossella Erra. Quest’ultima in molto interviste ha rivelato: “Non ci frequentiamo, ma da quest’anno ci salutiamo nei corridoi. Il problema è che la pensiamo diversamente e se ho un dissenso, lo devo esprimere. Molti hanno una ritrosia nei suoi confronti, io questa ritrosia non ce l’ho. È una donna intelligentissima ed è molto seguita sui social. Forse, tutto questo grande seguito mette in soggezione e molti hanno paura ad esporsi.” A quanto pare, però, le scintille tra le due continueranno anche in questa edizione di Ballando con le stelle 2024.