Ballando con le stelle 2024, Alessandra Tripoli rompe il silenzio: “Luca Barbareschi si è infortunato più volte”

La seconda coppia a scendere in pista nella finale di Ballando con le stelle 2024 è quella formata da Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli. prima dell’esibizioni è stato mostrato il percorso dell’attore e produttore nello show: “Per me è stato come aver fatto dodici spettacoli nuovi con un successo strepitoso non solo per gli ascolti ma anche come successo personale per quello che mi ha dato” e subito dopo ha aggiunto che in ogni esibizione ha voluto portare un pezzetto di vita, un aspetto del suo privato.

Angelica, Eleonora, Beatrice, Maddalena e Francesco, chi sono i figli di Luca Barbareschi/ “Il rimorso…”

“Mi piacerebbe pensare che l’avere partecipato alla kermesse così popolare sapendo che non sarei mai arrivato prima mi ha insegnato ad apprezzare di più me stesso ma anche e soprattutto le altre persone. L’altruismo è l’aspetto più bello di un essere umano, ti gioisci della vittoria di un altro.” ha rivelato Luca Barbareschi lasciando intendere di non credere di arrivare in finale. Alessandra Tripoli, invece, ha rivelato che in questi due mesi Luca Barbareschi si è infortunato più volte: “Abbiamo lavorato con una polmonite bilaterale, inclinazione di sette vertebre e due busti uno morbido e uno di metallo, era un zombie non Barbareschi.”

Luca Barbareschi e la crisi con la moglie Elena Monorchio: "Viviamo periodo faticoso"/ "Dopo 16 anni..."

Luca Barbareschi infortunato a Ballando con le stelle 2024: “Ecco perché non ho detto di stare male”

Sempre nella clip di presentazione, Luca Barbareschi infortunato alla finale di Ballando con le stelle 2024 ha confessato perché non ha detto a nessuno di stare male: “Non ho detto niente perché ho pensato che se scegli di fare qualcosa devi farlo fino in fondo e quindi ho preferito evitare scorciatoie.” E subito dopo insieme alla sua maestra Alessandra Tripoli si è cimentato in un energico Paso che ha conquistato la giuria anche se Carolyn Smith ha sottolineato che non era la sua migliore esibizione.