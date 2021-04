Luca Barbarossa: “I miei primi 60 anni…”/ “A 19 il successo, impossibile gestirlo”

Luca Barbarossa ospite quest’oggi del programma di Rai Uno “Oggi è un altro giorno”. “Io sono un uomo che piange? Si perchè c’è qualcosa di male?”, esordisce così l’artista che ha presentato il suo libro ‘Non perderti niente’: “E’ un’esortazione soprattutto per i giovani, è un invito a vivere anche se detto in questo periodo fa male. Nei posti bisogna andarci, rischiare, senza nessuno che ti dice come potrà andare a finire. Mi sono perso qualcosa? Diciamo che mi è piaciuto molto quello che ho trovato”.

E ancora: “Il 15 aprile ne ho fatti 60, il libro nasce da quello – ha proseguito Luca Barbarossa – è un giro di boa importante. Cosa ho provato? Sono in un periodo molto divertente e sereno della mia vita nonostante il contesto doloroso, stanno accadendo tante cose fra cui il libro, nato dalla volontà di condividere con gli altri le mie esperienze, molte sono divertenti e alcune dolorose. Ma non sono Garibaldi, stiamo parlando di un cialtrone”. Da giovane era molto timido Barbarossa: “Il primo disco che ho fatto avevo 19 anni, a Sanremo, un grande successo, chi è preparato al successo? Quindi mi piaceva suonare ma tutto ciò che avveniva attorno era più grande di me”.

LUCA BARBAROSSA: “LA MIA ADOLESCENZA BURRASCOSA”

Sull’episodio raccontato nel libro in cui viene abbandonato dalla tata ai giardinetti, Luca Barbarossa ha aggiunto: “Ci muovevamo in branco, eravamo tanti ragazzini e tante tate, e tornando a casa non si sono accorti che ne mancava uno, per fortuna sapevo l’indirizzo a memoria. Avevo pochi anni quindi questa storia me la ricordo un po’ perchè mi ha traumatizzato e un po’ perchè me l’han raccontata. Ricordo che quando tornai a casa c’era tutto il palazzo fuori”. Sull’adolescenza burrascosa: “Si è vero, erano gli anni ’70, ero un militante, attivista e persona seria, fino ad un certo punto. Avevo un rapporto conflittuale con tutto ciò che era istituzione, scuola, servizio militare. Io frequentavo un liceo fuori Roma e non ci volevano fare le riunioni”. La sua esperienza a Londra: “Per me Londra era la vita, la musica dal vivo, vedevi esibirsi gruppi che poi sarebbero divenuti famosi”. Sui suoi amori: “Mai una romana? E’ vero, sono stato più romano nelle canzoni che nei sentimenti. Ho frequentato un’americana, la mia prima vera ragazza, con cui non è finita benissimo, mai più cercata su Facebook. Sophie è una ragazza francese, l’ho conosciuto quando l’eroina aveva invaso le città. Io suonavo per strada e ho incontrato molte persone, lei era una ragazza splendida, dall’animo gentile, era molto esile ma aveva questa dipendenza dell’eroina. Avevo 18 anni, era una mia coetanea e pensavamo che l’amore potesse sconfiggere tutto ma dell’eroina non sapevamo nulla, abbiamo fatto tutto da soli, e non andò bene. Per fortuna comunque si è salvata. Io buchi mai nella vita”.

