Luca Bergia è morto: batterista e fondatore dei Marlene Kuntz/ Trovato senza vita

Luca Bergia, ci lascia a 54 anni il musicista e fautore dei Marlene Kuntz

Il mondo della musica perde un altro pezzo di storia; Luca Bergia, storico batterista oltre che fondatore dei Marlene Kuntz è stato trovato senza vita nella sua abitazione, aveva solo 54 anni, a riportarlo è Il Fatto Quotidiano. L’artista era ormai lontano dalle scene dal 2020 per dedicarsi ad un altro livello della sua carriera professionale di grande spicco: l’insegnamento. Era infatti impegnato come docente di scienze presso una scuola media. Tanti sono stati i volti autorevoli che si sono uniti al cordoglio per la sua scomparsa, in virtù dell’affetto e stima guadagnate nel corso della sua longeva carriera.

Luca Bergia aveva mosso i suoi passi più importanti nel mondo della musica nel 1988, proprio grazie alla nascita della storica band dei Marlene Kuntz. Con Riccardo Tesio ha infatti fondato il gruppo rock che ha poi nel tempo variato la formazione a seconda delle necessità artistiche e professionali. Luca Bergia e i Marlene Kuntz sono riusciti a superare i confini nazionali in diverse occasioni, riscuotendo un successo internazionale che pochi gruppi italiani possono vantare.

Luca Bergia, una carriera di spicco tra collaborazioni e palcoscenici internazionali

La data simbolo della carriera di Luca Bergia e dei Marlene Kuntz è senza dubbio il 1994; in quell’anno nasce il progetto discografico “Catartica” che consacra il successo della band sia in Italia che all’estero. Da quel momento in poi partiranno una lunga serie di collaborazioni di spicco; da Patti Smith a Skin, passando per Rob Ellis e il grande maestro del blues Paolo Conte. Dagli anni 2000 ad oggi Luca Bergia ha perseverato con la passione per la musica, a dispetto di una minore risonanza rispetto ad altri artisti italiani.

Luca Bergia lascia dunque un triste vuoto nella scena musicale; il rock italiano deve certamente alle sue gesta da chitarrista e non solo una maggiore rilevanza e spicco nel nostro Paese, anche agli occhi della critica musicale internazionale. Sulle ragioni della morte non sono riportate informazioni specifiche; come riportato da Il Fatto Quotidiano, Luca Bergia è stato trovato senza vita presso la sua abitazione di Cuneo.











