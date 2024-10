Chi è Luca Bestetti, l’ex marito di Randi Ingerman

Luca Bestetti è l’ex marito di Randi Ingerman che oggi, martedì 1° ottobre, è ospite della nuova puntata de La volta buona. I due si sono sposati per dodici anni e il loro matrimonio è finito lasciando un vuoto profondo nel cuore della showgirl. “Ho sofferto enormemente” ha raccontato al settimanale “Chi”. “Non ero più in me dal dolore. Poi però mi sono detta che dovevo smetterla, che ero forte… Non ho dimenticato l’uomo che ho amato per dodici anni… i sentimenti che ho per lui sono ancora molto forti”, aveva aggiunto la Ingerman che ha dovuto superare un periodo molto duro.

Quella tra Randi Ingerman e l’ex marito Luca Bestetti è stata una lunga ed importante storia d’amore in cui non è mai mancato il sentimento e la passione. I due, tuttavia, hanno anche affrontato un periodo molto duro che non gli ha permesso di avere figli.

Luca Bestetti e Randi Ingerman: il dramma della perdita dei bambini

A raccontare il momento difficile affrontato durante il matrimonio è stata la stessa Randi Ingerman nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Luca Casadei nel podcast One More Time. “Con Luca volevamo dei figli, diventare mamma era una delle cose che volevo di più. Ma ne ho persi tre. E solo dopo ho capito perché: con gli estrogeni della gravidanza l’epilessia peggiora. Mi svegliavo in mezzo al sangue”, ha raccontato lei.

“Con Luca ci siamo lasciati nel 2003, dopo l’ultima gravidanza andata male. Adesso so che non posso diventare mamma. Però sono una zia super!”, ha aggiunto ancora Randi che, con il tempo, ha accettato anche la realtà di non poter diventare madre. In compenso, però, riesce a riversare sui nipoti tutto il suo amore che avrebbe donato ad un figlio tutto suo.