LUCA BIZZARRI SFOTTE ROUSSEAU/ Gamba nonna ko “per ingessarla sondaggio su Twitter”

La crisi di governo caratterizzata dal tentativo di M5s e Pd di formare un nuovo esecutivo dopo quello tra pentastellati e Lega rischia di arenarsi sul parere dei militanti grillini, che per decisione del capo politico Luigi Di Maio verranno consultati sulla piattaforma Rousseau. Perplessità sul timing della consultazione online vengono condivise non soltanto dai gruppi parlamentari M5s (e ancora di più dal Quirinale) ma anche da personaggi televisivi come Luca Bizzarri. Il comico è intervenuto sulla questione Rousseau con un cinguettio su Twitter che la dice lunga su quanto ritenga opportuna la consultazione della base grillina con le consultazioni (quelle vere) al Quirinale in corso. Ecco il suo tweet:”Nonna si è rotta una gamba. Quelli coi camici bianchi dicono che bisogna ingessare, ma io non ci sto, prima vorrei passare dal voto di Twitter. Che dite ingessiamo o l’abbattiamo?”.

LUCA BIZZARRI SFOTTE ROUSSEAU

Soddisfiamo subito la curiosità dei lettori: il 60% degli internauti consultati da Luca Bizzarri in questa votazione online che ricalca il metodo Rousseau ha scelto di salvare la nonna, mentre il 40% ha optato per il suo abbattimento. Un quesito che ha appassionato anche un altro conduttore, Alessandro Cattelan, che è intervenuto con questo commento:”Io ho visto tutte le puntate esplorando il corpo umano e avevo anche i fascicoli. Non ho mai sentito dire che le gambe siano indispensabili. Taglia”. Emblematica la chiosa dello stesso Luca Bizzarri:”Resisti nonna, sta decidendo il web. #rousseau”. Una questione sentita come impellente (si fa per dire) da migliaia di utenti, come si evince dagli oltre 8mila like ottenuti dal suo post su Instagram, tra i quali spicca anche quello di Antonella Clerici.

