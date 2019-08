Consultazioni Mattarella, diretta video Colle/ Governo Pd-M5s vicino: Lega-FdI-FI..

Poco prima delle ore 20 ieri la prima fumata bianca di questa lunga e anomala crisi di Governo ha portato il borsino delle Elezioni anticipate praticamente allo stato “minimo”: nelle consultazioni al Colle da Mattarella di quest’oggi, se non ci saranno giravolte dell’ultim’ora o bruschi ripensamenti, si arriverà alla formulazione di un nuovo Governo M5s-Pd con Giuseppe Conte confermato Premier e un nuovo “contratto” messo a punto (iniziato ieri nel tavolo delle 18 alla Camera, ndr) dai capigruppo dem e grillini assieme. In giornata, prima di salire al Quirinale, i prossimi alleati di Governo si vedranno ancora per definire i punti chiave da consegnare a Mattarella questo pomeriggio (e alle 10 si terrà la Direzione Nazionale del Pd per dirimere la linea ufficiale): «Abbiamo approfondito i punti per una base comune programmatica e li approfondiremo ancora nelle prossime ore. Il lavoro continua in maniera profittevole» ha spiegato ieri sera il capogruppo Pd al Senato Andrea Marcucci dopo il vertice-fiume di Montecitorio, mentre il capogruppo M5s Stefano Patuanelli «Abbiamo lavorato in buon clima, ci vedremo domani. Non abbiamo parlato di nomi». Diversi i punti da segnalare nella lunga e decisiva giornata di ieri, specie per l’altalena di scontri/riavvicinamenti tipica di una lunga trattativa politica tra due forze all’opposto su diversi punti programmatici. In mattinata si era arrivati alla quasi rottura delle trattative per il “niet” dem su Conte premier ma col passare della giornata – e dopo l’endorsement arrivato addirittura da Donald Trump sull’avvocato pugliese – i nodi si sono sciolti e anche le resistenze grilline sul mettere “da parte” la posizione di Di Maio nel nuovo Governo (no Viminale, no Difesa e no Vicepremier) sono andate scemando.

CONSULTAZIONI DA MATTARELLA: IL CALENDARIO DELLA CRISI

Proprio la figura di Luigi Di Maio è forse quella più “enigmatica” per comprendere come potranno svilupparsi le trattative tra Pd e M5s nei prossimi giorni, in attesa dell’incarico che dovrebbe arrivare in serata dal Capo dello Stato nelle consultazioni. Fonti del Pd hanno spiegato ieri che a condurre le trattative ormai è più Conte che il leader M5s ma non solo: ieri sera nella riunione-assemblea con tutti i parlamentari sul dirimere la linea per l’accordo di Governo mancava proprio Di Maio. Il senatore Airola la spiega così «l’assemblea senza Di Maio per un mero confronto interno»; l’impressione che qualcosa si sia inceppato nella macchina interna dei 5Stelle è assai presente e forse solo questo “punto” potrebbe essere un’incognita nello sviluppo di questa giornata che sarà inevitabilmente decisiva per le sorti della politica italiana. Governo Pd-M5s di legislatura con Conte Premier e Di Maio “ridimensionato”, oppure rottura del tavolo ed elezioni anticipate come richiede da tempo Lega (anche se fino all’ultimo disposta ad un secondo accordo Salvini-Di Maio che potrebbe anche essere riproposto a Mattarella questa sera), Forza Italia e Fratelli d’Italia che ancora ieri hanno gridato all’inciucio di palazzo per creare «il Governo più a sinistra della storia Repubblicana, non espressione della volontà e maggioranza del Paese». In attesa del più che probabile discorso di chiusura dell’intera crisi di Governo previsto per questa sera al Quirinale, ecco il calendario specifico della giornata di oggi per le consultazioni presso il Presidente Mattarella: Liberi e Uguali alle ore 10.30, Fratelli d’Italia alle 11 poi nel pomeriggio inizia Forza Italia alle ore 16, Partito Democratico alle 17, Lega Salvini alle 18 e chiusura con il Movimento 5Stelle alle ore 19.





