Luca Calvani in lacrime per la figlia Bianca: telefonata in diretta al Grande Fratello

Emozioni a mille per Luca Calvani nella puntata del Grande Fratello in onda questa sera su Canale 5. L’attore ha inizialmente sancito la pace definitiva con Jessica Morlacchi: dopo il gelo delle ultime settimane, proseguito anche dopo il ritorno della cantante in gioco in seguito al ripescaggio, i due coinquilini si sono chiariti e sciolti in un abbraccio. Oltre a ripercorrere le tappe di questa riappacificazione, però, per l’attore è stata riservata un’altra sorpresa davvero speciale.

Convocato da Alfonso Signorini in Mistery Room, Luca si trova di fronte un telefono fisso che indica una sola cosa: è in arrivo una chiamata molto importante. Infatti, non appena ha iniziato a squillare e ha alzato la cornetta, ha ritrovato dall’altro lato una voce alquanto familiare, quella dell’adorata figlia Bianca: “Sorpresa babbo!“. Il gieffino scoppia subito in lacrime, mettendosi le mani davanti agli occhi, e rassicura subito la figlia che si preoccupa per lui: “Sto benissimo“.

Luca Calvani rassicura la figlia Bianca: “Quando vuoi, torno!“

Il collegamento telefonico al Grande Fratello, spesso interrotto dalle commosse lacrime di Luca Calvani, prosegue con nuove parole di rassicurazione per la figlia: “Io sto bene, sono qui, quando vuoi torno, telefoni e io torno, va bene?“. Poi, le domanda se giudica il suo percorso nel reality positivo, e lei lo elogia: “Tutto benissimo. Continua questo percorso, stai andando benissimo“.

Commosso e con le lacrime agli occhi, l’attore le domanda aggiornamenti sulla scuola, sullo sport e sulle amiche, per poi rassicurarla e dirle che, se lei vorrà, lui farà immediato ritorno a casa abbandonando così la trasmissione: “Tesoro, che sorpresa meravigliosa m’hai fatto! Il babbo torna quando vuoi, va bene?“. Lei, però, non ci sta e lo esorta a rimanere: “Continua!“.

