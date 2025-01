Jessica Morlacchi e Luca Calvani fanno pace al Grande Fratello

Al Grande Fratello è scoppiata la pace tra Jessica Morlacchi e Luca Calvani: dopo i furibondi litigi, dovuti soprattutto all’avvicinamento dell’attore a Helena Prestes che aveva seriamente compromesso la loro amicizia, le cose sembrano essersi risistemate dopo il ripescaggio della cantante. Lei ha avuto modo di ritornare in Casa nella scorsa puntata, ma inizialmente è rimasto il gelo tra di loro e i due coinquilini si sono praticamente sempre ignorati.

Poi è bastato un tenero riavvicinamento di Luca, alcune dolci parole sul loro rapporto mentre Jessica si trovava in cucina da sola a lavare i piatti, per riportare la pace tra i due poi sancita dal chiarimento e da un affettuoso abbraccio. Una clip in questa puntata ha ripercorso tutta la genesi del loro riavvicinamento, con Luca che in Confessionale ha commentato emozionato: “È la prova che il bene, quando c’è, poi supera tutto. Me l’ha detto lei prima“.

Luca e Jessica, dalle liti alla ritrovata amicizia: l’abbraccio in salone

Dopo aver assistito alla clip, Luca Calvani torna nel salone del Grande Fratello dove ad attenderlo trova la sola Jessica Morlacchi: tra i due scatta un nuovo abbraccio che conferma ulteriormente la pace. “Bentornata. Grazie per quei Confessionali“, le parole dell’attore in riferimento alle dichiarazioni della cantante sulla loro ritrovata amicizia. Lei, dal canto suo, ammette: “È successo qualcosa, ce lo ricordiamo e non ce lo ricordiamo, però è stata una clip stupenda, mi ha fatto sognare. Grazie“.

Dallo studio Alfonso Signorini si dice contento e molto emozionato per questa amicizia ritrovata, poi Luca Calvani, rivolgendosi a Jessica, la invita ad un nuovo abbraccio: “Facciamo un gesto amicale“.