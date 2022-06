Luca Calvani fa coming out/ Prima foto col fidanzato Alessandro Franchini: “Solo luce. Noi”

Luca Calvani fa coming out e ufficializza la sua storia con Alessandro Franchini

Luca Calvani fa coming out. L’attore e conduttore ha deciso di uscire allo scoperto sui social, postando uno scatto romantico che lo vede insieme ad un uomo, intento a godere con lui del paesaggio che si staglia di fronte ai loro occhi. L’uomo in questione è Alessandro Franchini, compagno e socio in affari. I due stanno trascorrendo del tempo insieme in un agriturismo in Toscana in compagnia del loro cucciolo di cane.

Anna Capasso/ “Palco del Napoli Pizza Village? Dopo 2 anni emozione indescrivibile!”

“Il tempo si ferma e vedo solo luce. Noi.” è la frase che Luca Calvani ha scritto a corredo della foto, affiancata dall’hashtag ‘pridemonth’; parole che rendono dunque palese il suo coming out. Post che è stato accolto da tanti commenti di congratulazioni e di approvazione per Calvani e il compagno.

Edoardo Tavassi corteggia Soleil Sorge?/ "Quando l'ho vista s’è bloccato tutto..."

Luca Calvani, chi è e la vita con Alessandro Franchini

Luca Calvani e Alessandro Franchini stanno insieme ormai da molto tempo, come conferma l’hashtag usato dal conduttore nel suo post. Il numero di giorni da lui indicato è 2169 giorni, ovvero quasi sei anni. I due, insieme, gestiscono un rifugio toscano, quello che vediamo come sfondo del loro ultimo post insieme. La struttura in questione si trova nel cuore della provincia di Lucca, a Camaiore, ed è lì che vivono insieme.

Per chi non ricordasse Luca Calvani, l’uomo ha recitato in fiction come ha recitato in Distretto di Polizia, Un posto al sole, Don Matteo. Ha anche partecipato a L’Isola dei Famosi nel 2004 ed è stato un corteggiatore a Uomini e Donne. Recentemente ha preso il posto lasciato vacante da Diego Thomas a Cortesie per gli ospiti, lo show di Real Time con Csaba dalla Zorza e Roberto Valbuzzi.

Palinsesti Mediaset 2022-2023/ Tornano Ciao Darwin e La Talpa, chiude Tiki Taka

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🦁Luca Calvani (@lucalvani)













© RIPRODUZIONE RISERVATA