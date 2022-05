Luca Daffrè, chi è?/ Ex corteggiatore Uomini e Donne “Solitario, indipendente e…”

Luca Daffrè: chi è il nuovo concorrente dell’Isola dei Famosi

Modello ed influencer, Luca Daffrè si prepara ad approdare in Honduras nei panni di concorrente dell’Isola dei Famosi 2022. Il pubblico televisivo più giovane lo conosce per le sue precedenti esperienze a Temptation Island nei panni di tentatore e a Uomini e Donne in quelli di corteggiatore in due differenti edizioni del dating show di Maria De Filippi. Se infatti sperava di trovare l’amore in Teresa Langella, il giovane ci ha poi riprovato con Angela Nasti senza fortuna.

Su Instagram Luca Daffrè gode di un ampio seguito (quasi 400 mila follower) dovuto anche alle sue precedenti partecipazioni televisive in cui si è sempre cimentato nella ricerca dell’amore. Ma qual è la sua attuale situazione sentimentale? L’ultima nota è stata Camilla Caimi, con la quale si era mostrato proprio sui social, bellissima modella apprezzata da coloro che seguono il modo della moda e molto seguita su Instagram. Parliamo tuttavia di scatti risalenti all’agosto 2020 ma da allora le cose sarebbero ampiamente cambiate dal momento che non trapelerebbero altri riferimento alla loro presunta liaison. All’epoca Luca parlava di “bella sensazione”, ma oggi sembra essere ormai un ricordo lontano.

Luca Daffrè è single o fidanzato? Il vecchio gossip su Emma Muscat

Dopo aver a lungo praticato nuoto, Luca Daffrè ormai di mestiere fa il modello ed influencer, come facilmente intuibile anche sui social dai suoi scatti pubblicati. Parlando di sé si è definito “Solitario, indipendente e tenace” e proprio questa descrizione sembrerebbe alimentare l’ipotesi secondo la quale in questo momento sarebbe single e, chissà, alla ricerca dell’amore. Che possa trovarlo proprio all’Isola dei Famosi?

A proposito di sentimenti, qualche anno fa Luca Daffrè era stato al centro di un gossip in merito ad un presunto avvicinamento alla cantante maltese Emma Muscat, che proprio di recente è stata reduce dell’Eurovision Song Contest 2022. Una segnalazione giunta all’esperta di gossip Deainira Marzano parlava dell’avvistamento dell’ex corteggiatore con la cantante nei pressi della stazione di Milano Lampugnano, in un noto fast food. Più di qualcuno aveva pensato alla nascita di qualcosa di più di una semplice amicizia ma anche su quel presunto flirt era ben presto calato il sipario. Scopriremo quindi nel corso dell’Isola quali saranno i punti di forza di Luca e quali gli aspetti ancora inediti della sua vita.

