Luca Daffrè concorrente a L’Isola dei famosi 2022/ Ex manager lo attacca: “Ecco cosa mi scriveva nel 2018…”

Luca Daffrè sarà il prossimo concorrente de L’Isola dei Famosi 2022. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne è stato annunciato ufficialmente nella giornata di sabato, e quasi sicuramente sbarcherà alle Honduras questa sera, per iniziare la sua nuova avventura televisiva da isolano. Un appuntamento che ha però fatto storcere il naso ad Andrea Di Carlo, l’ex manager proprio di Luca Daffrè, che attraverso i social è uscito allo scoperto, pubblicando una vecchia email che lo stesso aveva spedito al suo ex assistito gli aveva mandato tempo fa.

Nuovi concorrenti Isola dei Famosi 2022, chi sono?/ Daffrè, Petrarolo, Maccarini e…

Si tratta nel dettaglio di una comunicazione risalente a quattro anni fa, precisamente al luglio del 2018, quando lo stesso Luca Daffrè era entrato a far parte del cast di Temptation Island come tentatore. L’email era stata scritta da Andrea Di Carlo ed inviata al modello, accusandolo di “avergli fatto spendere soldi, tempo ed energie” per poi fingere di non conoscerlo. Ma vediamo nel dettaglio il contenuto della missiva: “Ciao Luca come stai? Ho notato con piacere che dopo avermi fatto spendere tempo, soldi ed energie ti sei permesso di dire alla redazione che manco mi conoscevi”.

Nuovi concorrenti Isola dei Famosi: chi sono?/ Ilary conferma: "Saranno 4 e..."

LUCA DAFFRE’, L’ATTACCO DELL’EX MANAGER: “PROVINI AL GF A SPESE DEL SOTTOSCRITTO…”

Quindi l’email prosegue. “Bizzarro che sei venuto due volte a spese del sottoscritto a fare i provini del Grande Fratello, bizzarro che io sul mio cell abbia tre video che mi hai girato dove ti presenti e ti racconti e bizzarro come le tue doti di scorrettezza, slealtà e mancanza di carattere siano sfuggite alla redazione”.

Poi Andrea Di Carlo aggiunge e conclude: “Mi riservo di usare i tuoi video e le nostre conversazioni nelle opportune sedi, o magari visto che ora va tanto di moda le uso sui social, ti chiedo altresì di tramite la mia segretaria ridarmi i soldi del biglietto che ti ho pagato per scendere a Roma, magari puoi farti ridare il tutto dalla tua fantomatica agente. Tanto mi era dovuto, scusami ma sono stufo della gente morta di fama come te che occupa il mio tempo e le mie energie”. Con la partecipazione di Luca Daffrè a L’Isola dei Famosi è stato quindi toccato un nervo scoperto ad Andrea Di Carlo: chissà che la vicenda non possa risolversi proprio “sull’isola”.

Uomini e Donne/ Luca Daffrè: "Sono una vittima di..." (Trono Classico)

© RIPRODUZIONE RISERVATA