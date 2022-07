Luca Daffrè: “Maria Laura De Vitis? Non può starmi accanto”/ “Le voglio bene, ma…”

Luca Daffrè, la verità sul rapporto con Maria Laura De Vitis

In una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Fanpage, Luca Daffrè, rientrato in Italia dopo la finalissima dell’Isola dei Famosi 2022, svela la verità sul proprio rapporto con Maria Laura De Vitis con cui, durante le settimane di convivenza in Honduras, sembrava potesse nascere una storia d’amore. A smontare, tuttavia, tutte le speranze dei fan più romantici del reality show è lo stesso Luca che definisce Maria Laura “un’amica”.

Edoardo Tavassi "Luca Daffrè e Maria Laura? Non ci sarà mai niente tra loro"/ "Non si rivedranno perché…"

“Ci siamo sempre stati l’uno per l’altro e ci siamo dati forza. Nelle ultime settimane alcuni suoi atteggiamenti mi hanno dato fastidio, ne ho parlato con lei a telecamere spente. Mi sarebbe piaciuto che fosse stata più limpida. Non penso che avremo mai una relazione fuori, per me è un’amica, le voglio bene ma se non è scattato lì non penso possa scattare adesso. Da parte sua, come ha ammesso, c’era più voglia di continuare una frequentazione fuori ma per me se non scatta la scintilla subito, vuol dire che devo fermarmi”, ha detto la De Vitis a Fanpage.

Edoardo Tavassi "Ha messo in dubbio la mia eterosessualità"/ Di chi si tratta?

Luca Daffrè contro Lory Del Santo

Nel corso dell’intervista rilasciata a Fanpage, Luca Daffrè ha anche replicato alle dure critiche ricevute da Lory Del Santo. “Lory Del Santo è la persona più falsa che c’è stata nel programma. Quando sono entrato mi elogiava in modo ossessivo, pensava che comprandomi io potessi salvarla o evitarle le nomination, poi mi ha preso di mira, mi ha dato del viscido sulla base del nulla”, ha detto Luca.

“Diceva che ero il burattino di Nicolas ma lui mi ha insegnato tantissime cose, è nato un rapporto. È vero che ho trasgredito una regola, ma in quella occasione ho tirato fuori il mio lato umano, mi è venuto spontaneo dare un pezzo di pizza a Nicolas e Carmen e tutti hanno apprezzato il gesto”, ha concluso Luca che è soddisfatto del percorso fatto.

Maria Laura De Vitis e Luca Daffrè: colpo di scena dopo l'Isola/ Il gesto social che…

© RIPRODUZIONE RISERVATA