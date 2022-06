Luca Daffrè/ Non solo toy boy: le sue imprese all’Isola lo porteranno in finale?

Luca Daffrè messo alla prova da Carmen all’Isola dei Famosi: le accuse di Lory Del Santo

All’Isola dei Famosi 2022, Luca Daffrè è entrato nelle grazie di Carmen Di Pietro. Nel corso dell’ultima puntata ha dovuto sostenere una prova con Nicolas Vaporidis ed Edoardo Tavassi, difatti i tre uomini a turno hanno massaggiato la Di Pietro che è riuscita a individuare le mani del Daffrè. Come ricompensa la coppia ha potuto mangiare alcuni Mikado. Luca però non è riuscito a superare la prova de “Il filo di Arianna” lasciandosi sfumare l’occasione per correre dritto verso la finale. Il giovane naufrago è finito nel mirino di Carmen Di Pietro, difatti dopo averlo scelto come toy boy ha voluto accertarsi se fosse davvero interessato di Maria Laura De Vitis e per portare a termine il suo piano ha chiesto aiuto a Estefania Bernal che ha finto a sua volta di essere interessato a lui per vedere la sua reazione. Secondo Carmen se fosse davvero innamorato della ex Pupa avrebbe dovuto rifiutare le avance della Bernal, altrimenti dimostrerebbe di essere interessato a un triangolo amoroso che probabilmente a Maria Laura non piacerà.

Nei giorni scorsi all’Isola dei Famosi l’ex Pupa ha confidato a Luca Daffrè di averlo sognato, poi la coppia ha cominciato a punzecchiarsi. Edoardo che ha assistito alla scena ha chiesto a Maria Laura se la fantasia onirica fosse stata a sfondo erotico e la ex di Brosio è stata elusiva. Anche Luca come Estefania è finito nel mirino di Lory Del Santo. Difatti la showgirl ha accusato il Daffrè di aver fatto cose ignobili. L’ultimo arrivato sull’Isola ha manifestato da subito la sua antipatia nei riguardi di Lory, si è presentato come se fosse un leader per accaparrarsi le simpatie del gruppo, in verità, secondo il parere della Del Santo, è un personaggio ambiguo che si è guadagnato il soprannome di “chupa chupa, lecca lecca”. Con lei si è comportato male mancandole di rispetto, pur di ottenere i consensi da parte degli altri naufraghi e proseguire la sua avventura.

Luca Daffrè e le percezioni del pubblico da casa

A pochi giorni dalla finale dell’Isola dei Famosi, Luca Daffrè non è ben visto da pubblico come il palpabile vincitore, perché è l’ultimo arrivato e per qualcuno non merita nemmeno di arrivare in semifinale, per altri non ha avuto il tempo di dimostrare di avere lo spirito dell’Isola. È un personaggio che non piace molto, e in tanti dubitano che la sua storia con Maria Laura possa essere sincera.

C’è chi parla di strategia di gioco; la storia d’amore fa sempre audience, già è accaduto con Roger ed Estefania, perché dunque la prossima love story isolana non può essere quella tra Luca e Maria Laura? Molti naufraghi dubitano della veridicità di questa relazione e non è detto che la conduttrice Ilary Blasi nella prossima puntata voglia approfondire l’argomento, chiarendo una volta per tutte se c’è del tenero tra i due naufraghi.

Luca Daffrè: non solo toy boy, le sue gesta

Una cosa è certa: nel corso della sua seppur breve esperienza all’Isola dei Famosi, Luca Daffrè non si è mai tirato indietro rispetto agli impegni richiesti. Nelle ultime notti, infatti, si è dedicato con grande impegno nella ricerca dei paguri, sorprendendo positivamente Estefania ed Edoardo per la sua impresa in solitaria che ha permesso di guadagnare il cibo necessario per il giorno seguente.

Nonostante questo però, la sua partecipazione all’Isola dei Famosi sembra concentrarsi – suo malgrado – solo sulla costruzione di presunte liaison e conoscenze ravvicinate. Ci ha giocato su anche la stessa Carmen Di Pietro, prima di abbandonare l’appellativo di toy boy che gli aveva affibbiato e che aveva fatto innervosire non poco anche il figlio Alessandro. Questi ultimi giorni in Honduras, per Daffrè potrebbero essere fondamentali per farsi conoscere ancora di più e convincere il pubblico di potersi meritare anche lui un posto nell’ambita ma difficile finale.

