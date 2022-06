Luca Daffrè vs Gennaro Auletto: scontro all’Isola dei Famosi/ “Sempre noi a imboccarlo”, fine dell’amicizia?

Luca Daffrè non dà il pesce a Gennaro Auletto: la reazione del naufrago all’Isola dei Famosi

Luca Daffrè e Gennaro Auletto sono stati i protagonisti della puntata del daytime del 10 giugno dell’Isola dei Famosi 2022. I due ragazzi, arrivati insieme sulle spiagge dell’Honduras, sono stati protagonisti di un litigio. Infatti, Gennaro Auletto si è detto amareggiato per un particolare atteggiamento del compagno di avventura. Cos’è successo? Luca Daffrè ha pescato dei pesciolini ma ha deciso di non condividere questo cibo con Gennaro Auletto. Infatti, l’ex corteggiatore ha voluto donare parte del pescato solo ad alcuni naufraghi. Gennaro Auletto non ha apprezzato per nulla il gesto del compagno di spiaggia. Ma, soprattutto, il modello ha attaccato la risposta ricevuta da Luca Daffrè alla sua rimostranza. “Lui è tornato con questi tre pesciolini, loro se li sono mangiati… Risposta non degna di una amico… ‘Stai sempre per i fatti tuoi’… La risposta non mi è piaciuta per niente“.

Luca Daffrè difende il suo gesto e attacca Gennaro Auletto all’Isola dei Famosi

Gennaro Auletto ha criticato il gesto di Luca Daffrè all’Isola dei Famosi. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, però, ha difeso con forza la sua scelta: “Io mi sono fatto un’ora di sbatti lì a pescare… Voi vi siete fatti i conchiglioni… Mi sono sentito di darlo a voi“. Luca Daffrè ha spiegato il motivo per il quale non ha condiviso il cibo con il modello: “Non è che vado a chiamare uno che è lì che dorme da tutto il pomeriggio e devo anche venire a dirti ‘Oh ti ho pescato il pesce’… Non devo portargli le cose in bocca… Mi piacerebbe che sia lì a prendere l’iniziativa… Senza che siamo sempre noi a imboccarlo“.

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, quindi, ha scelto di condividere il pescato solo con i naufraghi che si stavano dando da fare per procurare del cibo a tutto il gruppo. Gennaro Auletto, comunque, ha affermato di restare ancora in attesa delle scuse del compagno d’avventura: “Risposta non degna di un amico… Se sei un amico ti prendi da parte e parli da parte… Sto ancora aspettando comunque una scusa“.

