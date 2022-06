Luca Dafrè: “Fisicamente mi piace Estefania”/ “Ma conoscendo Maria Laura…”

Luca Dafrè, rivelazioni all’Isola dei Famosi 2022

Sull’Isola dei Famosi 2022 sono rimasti in pochi e, in vista del rush finale, i naufraghi continuano a conoscersi e ad instaurare legami più o meno forti. Tra gli ultimi arrivati, ad aver conquistato la fiducia del gruppo c’è sicuramente Luca Dafrè il cui fascino ha attirato le attenzioni delle ragazze single. Luca che, a sua volta, non ha una fidanzata, nelle scorse ore si è così lasciato andare ad alcune confidenze svelando per chi prova un interesse più forte. Dafrè ha così fatto il nome di Estefania e Maria Laura De Vitis, due ragazze molto diverse che, però, hanno attirato la sua attenzione.

A porre la domanda fatidica a Luca è stata la stessa Maria Laura De Vitis che, negli scorsi giorni, ha ammesso di provare un interesse per Luca, ma di aver paura di restare delusa, ma cosa ha detto esattamente Dafrè?

Le confidenze intime di Luca Dafrè

“Chi è la ragazza che preferisci fra noi?“ è la domande che Maria Laura ha scelto di fare a Luca nelle scorse ore come riporta Biccy. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha risposto con estrema sincerità sorprendendo la vincitrice de La pupa e il secchione show 2022. “Chi preferisco fra le ragazze? Quando sono entrato ho detto ‘fisicamente mi piace Estefania”, ha esordito Dafrè.

La risposta di Luca, però, non si è esaurita così. “Poi conoscendovi, come persone, ho detto Maria Laura. Quando sono entrato non avevo una bella opinione di Marilù pensavo che prendesse in giro Alessandro. Per me che la guardavo da casa era palese che lo prendesse in giro. Poi dopo, parlandone, ho cambiato idea”, ha aggiunto Luca. Cosa succederà, dunque, tra Dafrè e la De Vitis nelle ultime settimane di permanenza in Honduras?

